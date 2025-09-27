18.9 C
San Luis Potosí
CONGRESO

EL GOBIERNO FEDERAL DEBE GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA Y EL ABASTECIMIENTO ADECUADO DE MEDICAMENTOS A LA POBLACIÓN

By Redacción
sábado, septiembre 27, 2025

ES IMPORTANTE QUE LA POBLACIÓN EXIJA SUS DERECHOS DE UNA ATENCIÓN MÉDICA EFICIENTE: DIP. FRINNÉ AZUARA YARZÁBAL

La diputada Frinné Azuara Yarzábal, presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social de la LXIV Legislatura, señaló que a nivel nacional, existe una crisis de salud pública, derivado de la falta de cumplimiento del Gobierno Federal con sus compromisos de garantizar la atención médica y medicamentos a la población.

“Las instituciones de salud, no solo el IMSS, el ISSSTE, IMSS-Bienestar, están en crisis y lo hemos visto, no hay insumos, no hay medicamentos, no hay suficientes médicos; la población está desesperada porque no está recibiendo atención médica”.

Agregó que es importante que la población exija sus derechos y una atención médica eficiente y el abastecimiento adecuado de medicamentos. Es el Gobierno Federal el único encargado de atender esta situación, luego de las reformas federales aprobadas para que la Federación cuente con el presupuesto y eje rector de las acciones en materia de salud a nivel nacional.

“Yo me atreví hace unos días a decirle a la población, ya estuvo suave, demanden, escalen, exijan es su derecho, la salud debe ser ejercida todos los días, este derecho de las y los potosinos, tienen que recurrir a otras instancias para poder demandar y exigir”.

Agregó como ejemplos, la situación del Hospital Regional de Valles, donde una maestra con lesión de cadera ha tenido que esperar la falta de médico traumatólogo para ser atendida; además de la recuperación de licencia para realizar trasplantes en el Hospital Central “Ignacio Morones Prieto”.

