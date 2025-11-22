EL FORO PARLAMENTO ABIERTO EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y SU REGULACIÓN ÉTICA, ABUNDARÁ AL DEBATE SOBRE EL TEMA Y PROMOVERÁ UNA LEGISLACIÓN COMPLETA PARA SLP: DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL

EL FORO SE REALIZARÁ EL PRÓXIMO 1 DE DICIEMBRE, ORGANIZADO POR EL INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN LEGISLATIVA

El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, indicó que el Foro de Parlamento Abierto en Inteligencia Artificial y su Regulación Ética en San Luis Potosí y México que se realizará por parte del Congreso del Estado, permitirá ampliar el debate sobre este tema y fortalecer la ley.

Precisó que es importante abrir la discusión a la sociedad en general, para proponer reformas que permitan una regulación efectiva, y que se sumen a las recientes modificaciones que fueron aprobadas para sancionar conductas negativas en uso doloso de inteligencia artificial en el Código Penal del Estado.

“La inteligencia artificial tiene implicaciones éticas, sociológicas, incluso físicas en todo nuestro contexto, no es único que hay que regular, el debate debe ser más amplio y precisamente el foro es para esto, no se limita a que somos el primer estado que legisla en esta materia, sino que queremos ir más allá y promover toda una ley completa”.

Señaló que existen diferentes aspectos éticos que se deben regular para el uso de nuevas tecnologías, por lo que se busca que en San Luis Potosí se discutan estos asuntos para llegar a una legislación de avanzada.

El diputado Arreola Mallol destacó que actualmente, sólo la Unión Europea tiene una ley de regulación ética de la inteligencia artificial, “en México hay varias propuestas, lo que queremos es escuchar a todas las voces, integrar una sola propuesta y dar el paso hacia adelante para que San Luis Potosí siga siendo un estado de avanzada, siga siendo un estado novedoso y que le entremos al debate”.

El legislador Carlos Arreola señaló que el foro se realizará el próximo 1 de diciembre, organizado por el Instituto de Investigación y Evaluación Legislativa del Congreso del Estado.