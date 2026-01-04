EL DIPUTADO CUAUHTLI FERNANDO BADILLO MORENO DESTACA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD Y CAPACITACIÓN POLICIAL RUMBO A 2026

DESDE EL CONGRESO DEL ESTADO SE CONTINUARÁ TRABAJANDO DE MANERA COORDINADA CON LAS AUTORIDADES DE LOS DISTINTOS NIVELES DE GOBIERNO, CON EL OBJETIVO DE GARANTIZAR MAYOR SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD A LAS Y LOS POTOSINOS

De cara al año 2026, San Luis Potosí requiere de seguir fortaleciendo la estrategia de seguridad, con énfasis en la capacitación, certificación y profesionalización de los cuerpos policiacos, así como en la coordinación entre los tres órdenes de gobierno, afirmó el diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social del Congreso del Estado.

El legislador informó que recientemente sostuvo una reunión con la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, en la que se infomaron los avances en materia de seguridad, destacando que San Luis Potosí se ubica actualmente en el sexto lugar a nivel nacional, resultado de la coordinación entre las corporaciones federales, estatales y municipales.

Badillo Moreno señaló que el objetivo central es seguir avanzando en las acciones de seguridad pública en el estado, a través de una estrategia basada en organización, planeación y resultados medibles.

Manifestó que, “son temas que siguen en la agenda y que se estarán atendiendo de manera permanente, siempre alineados a la estrategia nacional de seguridad y participando en las mesas de coordinación para la construcción de la paz”, expresó.

El diputado subrayó la importancia de que el Poder Legislativo tenga presencia en dichas mesas de coordinación, con el objetivo de conocer de primera mano la problemática en cada región del estado y revisar los marcos normativos que deban actualizarse para fortalecer las acciones de seguridad.

Asimismo, destacó que la incorporación de nuevos cadetes y elementos a la Guardia Civil Estatal, así como su constante capacitación, representan factores clave para consolidar los avances logrados. En este sentido, enfatizó que los policías municipales son los primeros respondientes ante cualquier hecho delictivo, por lo que consideró indispensable que los ayuntamientos destinen recursos suficientes para su capacitación, certificación y mejora de condiciones laborales.

Finalmente, el diputado Cuauhtli Badillo reiteró que desde la Comisión de Seguridad Pública se continuará trabajando de manera coordinada con las autoridades de los distintos niveles de gobierno, con el objetivo de garantizar mayor seguridad y tranquilidad a las y los potosinos.