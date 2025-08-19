EL DIP. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ HIZO UN LLAMADO A LAS AUTORIDADES EDUCATIVAS A SEGUIR REVISANDO CONDICIONES DE ESCUELAS TRAS LLUVIAS

EL INFORME PRELIMINAR DE LA SEGE REVELA QUE ALGUNAS SUFRIERON DAÑOS QUE YA SON REPARADOS

El diputado Crisógono Pérez López, señaló que las autoridades educativas deben mantener el trabajo de verificación de las condiciones en que se encuentran los planteles educativos en el estado, luego de las lluvias que se registraron en varios municipios.

A poco menos de 15 dias de que arranque el nuevo ciclo escolar, la Secretaría de Educación tiene el gran compromiso de hacer lo necesario, para que todas las escuelas estén en óptimas condiciones de funcionamiento, por la seguridad de los alumnos, docentes y personal administrativo.

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, expuso que el ciclo escolar 2025-2026 está por arrancar y la SEGE junto con las autoridades municipales ya trabaja en la revisión de todos y cada uno de los planteles.

El legislador Pérez López añadió que “normalmente los directivos son quienes hacen llegar la información de las condiciones de su escuela, en este caso a la Secretaría o a la autoridad que sea necesaria, para que se hagan los dictámenes y las acciones que correspondan”.

Añadió que los trabajos de revisión se realizan en el periodo vacacional que ya está por concluir, ya que no solamente se presentan daños por las lluvias sino de otra naturaleza y hay que verificar las condiciones eléctricas, sanitarias, de limpieza, etcétera.

“Hemos tenido lluvias como no habíamos tenido en mucho tiempo y, necesariamente habrá que tener una revisión más exhaustiva para que se pueda lograr que todas las escuelas, al inicio del ciclo escolar, puedan estar trabajando de la mejor manera”, puntualizó.