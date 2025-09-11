EL CONGRESO DEL ESTADO PRESENTARÁ EL PRIMER INFORME DE ACTIVIDADES EL VIERNES 12 DE SEPTIEMBRE A LAS 09:00 HORAS

SE ENTREGAN BUENAS CUENTAS A LOS CIUDADANOS, CON RESULTADOS TANGIBLES PRODUCTO DE UN CONGRESO CERCANO A TODOS LOS SECTORES: DIP. CUAUHTLI BADILLO MORENO

El diputado Cuauhtli Fernando Badillo Moreno dijo que el próximo viernes 12 de septiembre a las 09:00 horas, el Congreso del Estado llevará a cabo la presentación del informe de actividades del primer año de ejercicio legal, con la presencia de los titulares de los poderes ejecutivo y judicial y representantes de diversos sectores de la sociedad.

El presidente de la Directiva expuso que este ejercicio de rendición de cuentas es fundamental para que los ciudadanos conozcan de primera mano el trabajo del primer año en la LXIV Legislatura, eliminando la brecha con los representantes populares, que ha sido uno de los principales reclamos recibidos.

La presencia de los representantes de cámaras empresariales y sectores sociales, es muy importante porque es resultado de la apertura que tuvo el Poder Legislativo para escuchar sus opiniones, sus propuestas, “son sectores que no eran tomados en cuenta y ahora, hemos trabajado para estar cerca”.

El diputado Badillo Moreno adelantó que será un informe práctico, donde se abordarán resultados como la aprobación de 350 decretos, temas como la violencia vicaria, amnistía e indulto, interrupción legal del embarazo, pensión a policías, que los organismos autónomos presenten iniciativas; hoy, el Congreso es más práctico, sustentable y eficiente, con tecnología de punta y un acceso libre a los ciudadanos.

Apuntó que en este primer año de trabajo legislativo se llevó a cabo el Congreso Itinerante en las cuatro zonas del estado, porque cada región tiene su problemática particular y son los ciudadanos quienes califican el trabajo de sus representantes, “nosotros recorremos el distrito, vamos con la gente y rendimos cuentas”.

“Estamos enfocados en entregar buenas cuentas, con el menor número de temas rezagados y hemos logrado avanzar mucho; hoy el Poder Legislativo tiene otra cara, una nueva forma de hacer política y entregando resultados tangibles; hay temas pendientes como las consultas, que se atenderá en el periodo que está por iniciar”, puntualizó.