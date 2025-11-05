EL CONGRESO DEL ESTADO PREPARARÁ UNA INICIATIVA DE REFORMA ELECTORAL PARA LA ENTIDAD, TRAS UN TRABAJO DE ANÁLISIS INTEGRAL: DIP. HECTOR SERRANO CORTÉS

SE CONVOCARÁ A TODOS LOS ACTORES, ESPECIALISTAS Y CIUDADANOS QUE APORTEN PROPUESTAS PARA ENRIQUECER EL MARCO LEGAL: DIP. SARA ROCHA MEDINA

Los diputados Sara Rocha Medina presidenta de la Directiva y Héctor Serrano Cortés presidente de la Junta de Coordinación Política, señalaron que el Poder Legislativo trabajará en una reforma electoral para la entidad, con la participación de todos los sectores que tengan algo que aportar.

Al asistir junto con el resto de las y los integrantes de la LXIV Legislatura a la reunión de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral como parte de las audiencias públicas en las entidades federativas, señalaron que es de gran relevancia que se consulte a todos para tener una propuesta integral.

La presidenta de la Directiva diputada Sara Rocha Medina, destacó la participación del Poder Legislativo en el arranque de los foros en San Luis Potosí, que es un tema muy importante porque se trata de reformas, cambios y condiciones que van a beneficiar a la sociedad.

“Para estos trabajos de reforma que vamos a llevar a cabo, invitaremos a los especialistas en el tema, hay que ser abiertos a lo que la ciudadanía pretende y quiere, involucrar a todos los que deseen participar, involucrar a todos los partidos que también tienen mucho que decir”, señaló.

El legislador Serrano Cortés señaló que “nosotros tenemos claridad de las propuestas que vamos a presentar en el Congreso del Estado, en el entendimiento de que la propuesta llegará por supuesto al Congreso Federal y puede estar empatado, pero no necesariamente limita nuestra posibilidad de proponer una iniciativa en materia de reforma electoral específicamente para el Estado”.

Añadió que “el trabajo continúa y el Congreso habrá de iniciar los trabajos como ya lo hemos anunciado en muy breve tiempo, y considero que a finales del mes de noviembre, estaremos en condiciones de proponer una iniciativa de reforma electoral de alcances locales”.