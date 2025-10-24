EL CONGRESO DEL ESTADO HA LOGRADO AVANCES SIGNIFICATIVOS EN MATERIA DE DERECHOS INDÍGENAS, SEGURIDAD SOCIAL, PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y DEFENSA DEL AGUA.

“LAS Y LOS LEGISLADORES TENEMOS EL COMPROMISO DE LEGISLAR CON LOS PIES EN LA TIERRA Y ESCUCHANDO A LA GENTE”: DIP, JOSÉ ROBERTO GARCÍA CASTILLO

La LXIV Legislatura ha logrado avances significativos en materia de derechos indígenas, seguridad social, protección a la niñez y defensa del agua, afirmó el diputado José Roberto García Castillo.

Sostuvo que “cada iniciativa, cada punto de acuerdo que se ha impulsado, ha nacido de las voces del pueblo, con quienes hemos trazado una agenda legislativa con causa, con justicia y con identidad”.

Los logros alcanzados desde el Congreso local en beneficio del pueblo potosino, ha sido el reconocimiento Constitucional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas; la defensa del derecho humano al agua y la promoción de la captación pluvial como política pública prioritaria.

También se logró fortalecer la ley para la protección integral de niñas, niños y adolescentes frente a la violencia digital y el mal uso de la inteligencia artificial.

A través de la implementación del Congreso Itinerante, se logró establecer un contacto directo con la gente de los municipios de las cuatro zonas del estado.

Uno de los logros más significativos —afirmó— fue la aprobación de la reforma a la Ley del Registro Civil y al Código Civil del Estado, que garantiza que ningún nombre indígena sea negado o modificado por razones administrativas, consolidando el respeto a la diversidad lingüística y cultural.

“Es una reforma que nace del corazón del pueblo Xi´ iuy y de todas las comunidades originarias que con orgullo preservan sus raíces. Hoy San Luis Potosí da un paso firme hacia el reconocimiento pleno de su historia y su dignidad”, puntualizó.