San Luis Potosí
CONGRESO

EL CONGRESO DEL ESTADO, ENTREGÓ UN RECONOCIMIENTO AL PERSONAL CON MÁS DE 30 AÑOS DE SERVICIO

By Redacción
miércoles, agosto 13, 2025

EL PERSONAL ES LA BASE DEL TRABAJO QUE SE REALIZA EN EL PODER LEGISLATIVO: DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA

El Congreso del Estado brindo un reconocimiento a su personal con más de 30 años de servicio, donde se destacó la importante labor que realizan para el desarrollo del trabajo legislativo.

El diputado Rubén Guajardo Barrera, vicepresidente de la Junta de Coordinación Política enfatizó en la importancia de la labor del personal de las diferentes áreas que integran el Poder Legislativo, como son las secretarias, las áreas administrativas, parlamentarias, comunicación, y limpieza, entre otros.

“Yo creo que el Congreso del Estado tiene un gran personal que hace que todo funcione en las diferentes áreas;  y el día de hoy en conmemoración al Día del Burócrata se hace un reconocimiento al personal que tiene más antigüedad, y la verdad es que mi reconocimiento a todas y todos porque gracias a ellos es porque este Congreso funciona y da resultado”.

En su intervención, la Oficial Mayor del Congreso del Estado, Dolores Eliza García Román, también reconoció el esfuerzo que diariamente realiza el personal del Congreso del Estado, que con su profesionalismo hacen funcionar las diferentes áreas.

Se entregaron reconocimientos a las trabajadoras: Alicia Alvarado Martínez, Olivia Castillo Mateos, Rosario García Barbosa, Engracia González Cardona, María Matilde Almendarez Zarazua, María Magdalena Hernández González, María Elena Romo Delgadillo, Minerva Ruiz Acosta, María del Socorro Ruiz González, Carmen Eugenia Castro Aranda, María Martha Cuellar Álvarez, Reyna Verónica Alvarado Rocha, María Guillermina Álvarez Galván, Francisca Banda Velázquez, Julia López Medrano, María Beatriz Rada Espinoza, María Teresa Vázquez Reynosa, Olivia Magdalena Cerrillo López; y Leonardo Álvarez González.

