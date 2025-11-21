EL CONGRESO DEL ESTADO DARÁ EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE AL JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS POLÍTICO-ELECTORALES CONTRA LA DESIGNACIÓN DE LA PRESIDENTA CONCEJAL DE VILLA DE POZOS

EL PODER LEGISLATIVO CONFORME AL PROCEDIMIENTO LEGAL SUSTENTADO EN LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO Y SUS LEYES REGLAMENTARIAS: DIP. SARA ROCHA MEDINA

La diputada Sara Rocha Medina, presidenta de la Directiva del Congreso del Estado confirmó que se recibió un Juicio para la Protección de Derechos Político-Electorales del Ciudadano (JDC) contra la designación de la presidenta concejal de Villa de Pozos, Martha Patricia Aradillas Aradillas, el cual se le dio el trámite de recepción por parte del Poder Legislativo.

Señaló que este asunto está en revisión, y se publicó en estrados del Congreso del Estado con un plazo de 72 horas, plazo en que se enviarán también los documentos requeridos al Tribunal Electoral del Estado por parte del Poder Legislativo.

Reiteró que la actuación del Congreso del Estado tanto en torno a la aceptación de renuncia de la presidenta concejal, Teresa Acevedo y la designación de la nueva titular Patricia Aradillas, se llevó a cabo conforme al procedimiento legal sustentado en la Constitución Política del Estado y sus leyes reglamentarias.

“Ha sido sustentado conforme a la Constitución, conforme a la ley, está perfectamente claro el tema legal, el Congreso actuó conforme a la Constitución y conforme a la ley, tenemos la confianza de ello, y el JDC le daremos el trámite que se requiere, que se necesita para que dé su curso en el Tribunal”.

Añadió que la nueva presidenta concejal, Aradillas Aradillas está trabajando para atender de manera inmediata las necesidades de la población, y asegurando la gobernabilidad de este municipio, conforme a lo establecido en las leyes vigentes.

“Sí, el Congreso está pensando en que Villa de Pozos tenga paz, tranquilidad y que camine con armonía conforme a lo que se estableció desde que inició el municipio”.