EL CONGRESO DEL ESTADO ANALIZARÁ DE MANERA RESPONSABLE LAS INICIATIVAS DE LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

LA GRAN RESPONSABILIDAD QUE SE TIENE EN EL PODER LEGISLATIVO, ES CUIDAR LA ECONOMÍA DE LA CIUDADANÍA: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA

La Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, analizará de manera responsable las iniciativas de Leyes de Ingresos Municipales para el ejercicio fiscal 2026 que presenten los Ayuntamientos que le corresponde revisar, cuidando siempre de la economía de la ciudadanía, señaló la diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de esta comisión legislativa.

Esto, en relación a las declaraciones del presidente municipal de la Capital en el sentido de que para el próximo año plantea solicitar incrementos a diversos rubros, dentro de su propuesta de Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal del año 2026.

“En el Congreso del Estado, estaremos recibiendo 59 propuestas de Leyes de Ingresos para los 59 Ayuntamientos. A la comisión que yo presido, sí le corresponde el Ayuntamiento de San Luis y otros 28. Y de la manera más responsable, estaremos recibiéndolas todas y analizándolas, la responsabilidad que tenemos como diputadas y diputados es, sin duda, cuidar también la economía de la ciudadanía, que en ningún municipio se sobrepase o se trasgreda el tema económico en algunos aumentos descabellados”.

Resaltó que desde el año anterior, para la elaboración de las Leyes de Ingresos municipales de este 2025, se ponderó la apertura del Congreso del Estado a través de sus comisiones Primera y Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal, para apoyar a los funcionarios municipales en la elaboración de sus propuestas, cuidando siempre el no afectar la economía de las familias potosinas.