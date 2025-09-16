EL CONGRESO DE SLP ESTÁ PREPARADO PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE REFORMA ELECTORAL: DIP. RUBÉN GUAJARDO BARRERA

HAY GRANDES TEMAS QUE SE DEBEN ANALIZAR E INCORPORAR A LA LEGISLACIÓN LOS ASUNTOS DE LA AGENDA LOCAL

El presidente de la Comisión de Régimen Interno y Asuntos Electorales del Congreso del Estado, diputado Rubén Guajardo Barrera, afirmó que el Poder Legislativo está preparando para participar en el proceso de reforma electoral que bajará desde el ámbito federal y permitirá que se atiendan asuntos de la agenda local.

Recordó que el Congreso de San Luis Potosí tiene la obligación de llevar a cabo nuevamente una consulta y análisis profundo del tema electoral por la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en ese receso, la presidenta de la República Claudia Sheinbaum, formó una comisión general por decreto donde se analizará la reforma electoral.

Esta comisión se encuentra en la primera etapa por lo que es necesario esperar los cambios de fondo que se van a llevar a cabo, para agregarle los relacionados a las agendas locales, “y en el Congreso del Estado estaremos participando en foros y análisis que se hagan para estar de cerca viendo la manera en que la fortaleceremos”.

El legislador Guajardo Barrera manifestó que “hay muchos temas que habrá que discutir y ver cuál es la forma en que puede mejorar nuestro sistema electoral que hoy funciona, pero puede estar mejor. Uno de los grandes debates es la representación proporcional, estoy a favor de eso, porque le da representación a las minorías y equilibra a los congresos y las fuerzas políticas en su funcionamiento”.

Expuso que “hay diferentes formas de elegir a los diputados de representación proporcional o plurinominales. Hoy en México estamos bajo un sistema de listas de partidos, no tiene que ser así. Creo que los plurinominales deben de estar y existir, que el método para elegirlos puede cambiar también es cierto”.

El otro gran tema es el financiamiento de los partidos políticos, “estoy convencido que debe haber financiamiento a los partidos políticos. Lo que sí, es que se debe transparentar dónde, cómo y en qué se está gastando ese dinero, y si no se transparenta ese dinero, que existan realmente penalizaciones claras”.

El legislador Rubén Guajardo puntualizó que “no se han tocado los excesos de gastos en procesos electorales que realmente y es necesario que existan sanciones como perder la candidatura en el proceso electoral, porque hoy podemos ver que se disfrazan muchos gastos en los procesos electorales y no hay ninguna repercusión”.

“Está el tema de las acciones afirmativas en los diferentes grupos vulnerables, hoy está muy fortalecido el tema de las mujeres, pero falta impulsar más al tema indígena, al tema migrante, al tema de jóvenes. Son diversos temas, diversos ejes que vamos a analizar buscando lo mejor para San Luis Potosí”, dijo.