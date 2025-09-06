27.3 C
San Luis Potosí
CONGRESO

EL CICLO ESCOLAR ARRANCÓ CON ALGUNAS ESCUELAS CON DAÑOS POR LAS LLUVIAS PERO LA SEGE Y AUTORIDADES ESTÁN ATENDIENDO CADA CASO: DIP. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ

By Redacción
98
sábado, septiembre 6, 2025

SIGUE PREVALECIENDO LA FALTA DE PROFESORES, PUES LOS QUE APENAS HAN SIDO CONTRATADOS SE ESTÁN TRASLADANDO A LAS COMUNIDADES QUE LES FUERON ASIGNADAS

El diputado Crisógono Pérez López señaló que en el inicio del ciclo escolar 2025-2026 hubo algunas escuelas que presentan daños por las lluvias, pero no se ha generado un ausentismo importante ya que la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado se encuentra atendiendo cada caso.

Manifestó que en lo personal reportó algunos casos a las autoridades educativas y otras instancias, ya que no solamente se presentaron situaciones de escuelas con daños sino que algunos caminos en comunidades quedaron intransitables por las inundaciones que se presentaron.

El presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso del Estado, dijo que las autoridades se habían comprometido a solucionar los problemas antes del inicio del ciclo escolar, lo que lamentablemente no se logró en su totalidad debido a que las lluvias continuaron.

El diputado Pérez López señaló que lo que sigue prevaleciendo es la falta de profesores, pues los que apenas han sido contratados se están trasladando a las comunidades que les fueron asignadas, es todo un trámite, deben llegar, instalarse, planificar su trabajo, etcétera.

Además, “muchos llegan a cubrir permisos, es algo que no se puede establecer con tiempo, en una misma semana puede haber 10 permisos o 50, es parte de la dinámica, una situación que se debe ir resolviendo sobre la marcha ya que lo más importante es que los alumnos no pierdan clases”.

