DIP. ROBERTO GARCÍA CASTILLO PRESENTA INICIATIVA PARA PREVENIR AFECTACIONES ECONÓMICAS POR BILLETES FALSOS EN SAN LUIS POTOSÍ

SE RESPETAN LAS FACULTADES FEDERALES, EL OBJETIVO DE LA INICIATIVA ES LA PREVENCIÓN, LA CAPACITACIÓN Y LA PROTECCIÓN DEL COMERCIO LOCAL Y LA CIUDADANÍA

El diputado Roberto García Castillo, presentó una iniciativa para fortalecer las capacidades institucionales de San Luis Potosí frente al crecimiento en la circulación de billetes y monedas presuntamente falsos, fenómeno que ha impactado la economía de familias, comercios y MIPYMES en distintas regiones de la entidad.

Durante su intervención, el legislador señaló que la falsificación de papel moneda en México es un problema histórico que ha evolucionado de manera acelerada, incorporando técnicas más sofisticadas que simulan hologramas, texturas y tintas térmicas.

A este contexto se suma un nuevo riesgo: la venta de billetes falsos a través de redes sociales sin mecanismos de control, lo que expone a miles de ciudadanos a fraudes cada vez más difíciles de detectar.

García Castillo subrayó que las micro, pequeñas y medianas empresas son las más vulnerables, pues la mayor parte de sus operaciones se realizan en efectivo. “Para muchos comercios, un solo billete falso significa perder la ganancia de todo un día de trabajo”, advirtió.

Comerciantes del Centro Histórico, prestadores de servicios turísticos, negocios de zonas rurales y actividades estacionales ya han manifestado su preocupación por el incremento de estas prácticas.

El diputado puntualizó que la iniciativa respeta plenamente las facultades federales, pues la autenticación del papel moneda y la persecución penal de la falsificación corresponden exclusivamente al Banco de México y a la Fiscalía General de la República.

“Nuestro papel como estado es la prevención, la capacitación y la protección del comercio local. Eso es lo que estamos fortaleciendo”, expresó.

La propuesta legislativa contempla reformas en dos ordenamientos, que son: Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, se asigna a la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO) la facultad de diseñar, coordinar y ejecutar programas permanentes de prevención y capacitación en materia de riesgos económicos, incluyendo la circulación de billetes falsos. Esto permitirá establecer una política pública formal, estructural y con sustento jurídico.

Ley para el Desarrollo Económico Sustentable y la Competitividad del Estado, se modifica el capítulo relativo a las MIPYMES para dirigir acciones de prevención, talleres, campañas informativas y coordinación con cámaras empresariales y Ayuntamientos, con el fin de dotar a las y los pequeños comerciantes de herramientas para identificar riesgos y proteger su actividad económica.

“Lo que planteamos no es una medida temporal, sino una política pública seria, responsable y de largo plazo. Proteger la economía local es proteger el sustento de miles de familias potosinas”, afirmó García Castillo.