DIP. CARLOS ARREOLA MALLOL IMPULSARÁ NUEVA LEY DE MEDIACIÓN ESTATAL

EL OBJETIVO ES CONTAR CON UNA LEY MODERNA QUE FORTALEZCA LA JUSTICIA Y CONSOLIDE LA MEDIACIÓN COMO UNA OPCIÓN REAL DE ACCESO A LA JUSTICIA

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales de la LXIV Legislatura, diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, informó que el Congreso del Estado trabaja en la construcción de una nueva Ley de Mediación Estatal, con el objetivo de adecuar la legislación local a la reciente normativa federal en la materia.

El legislador explicó que existe una urgencia por actualizar la ley vigente, ya que quedó desfasada tras la creación de un nuevo sistema nacional de mediación, el cual regula tanto a centros estatales públicos como privados bajo un marco federal. “Nuestra legislación local ya no responde a la nueva realidad jurídica del país”, señaló.

Arreola Mallol destacó que la nueva ley será elaborada de manera conjunta con expertos, académicos, mediadores y colegios especializados, a través de un foro estatal que será convocado desde el Congreso del Estado. El propósito, dijo, “es brindar a San Luis Potosí una herramienta moderna que fortalezca la justicia restaurativa y consolide la mediación como una opción real de acceso a la justicia”.

Además el diputado subrayó que la mediación no solo permitirá reducir la carga del Poder Judicial, sino que contribuirá a la construcción de una cultura de paz, al promover que los conflictos se resuelvan de manera armónica y sin necesidad de llegar a los tribunales. “No todo debe resolverse a través de juicios; necesitamos transformar la mentalidad de la sociedad”.

Asimismo, señaló que la nueva ley deberá garantizar un acceso sencillo y equitativo en todo el estado, fortalecer las áreas de mediación dentro del Poder Judicial y promover que las fiscalías adopten una perspectiva de cultura de paz.