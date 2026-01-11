12 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
CONGRESO

DEBEN TOMARSE MEDIDAS PARA EVITAR TRÁFICO EN EL REGRESO A CLASES: DIP. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ

By Redacción
84
spot_img
domingo, enero 11, 2026

TAMBIÉN DEBE PERMITIRSE A LAS Y LOS ALUMNOS QUE PUEDAN ROPA APROPIADA PARA PROTEGERSE DE LAS BAJAS TEMPERATURAS

Ante el inicio del ciclo escolar para alumnos de educación básica este lunes 12 de enero, el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología de la LXIV Legislatura, Crisógono Pérez López,  exhortó a madres y padres de familia a tomar previsiones en sus traslados y actuar con mayor conciencia para evitar congestionamientos viales durante las horas de entrada y salida de las escuelas.

El legislador señaló que el regreso a clases genera un movimiento considerable en la ciudad, lo que provoca tráfico y en algunos casos, conflictos viales, por lo que recomendó salir con mayor anticipación y comprender que se trata de un periodo de alta movilidad.

“Es importante que la gente tome previsiones y entienda que el inicio del ciclo escolar implica un movimiento muy grande, aun cuando no regresan todavía universidades ni preparatorias”, expresó.

También se refirió a las bajas temperaturas pronosticadas para los próximos días, especialmente durante las primeras horas de la mañana; indicó que esta situación ya fue considerada por las autoridades educativas mediante ajustes en los horarios escolares.

El legislador explicó que las clases inician a las 8:00 horas, pero existe una tolerancia de media hora tanto en el turno matutino como en el vespertino, permitiendo entradas más tarde y salidas anticipadas para evitar la exposición al frío.

Crisógono Pérez López, subrayó que es fundamental que los padres de familia envíen a sus hijas e hijos bien abrigados, y aclaró que ningún directivo escolar puede impedir que los estudiantes utilicen chamarras o abrigos, aun cuando no formen parte del uniforme oficial. “Los alumnos pueden llevar su uniforme debajo y una chamarra o abrigo encima; nadie puede prohibirles protegerse del frío”, finalizó.

Artículo anterior
SE PROPONE EXHORTAR A INTERAPAS, CEA Y CONAGUA PARA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE EVITEN QUE AGUAS NEGRAS LLEGUEN A PRESA SAN JOSÉ.
Artículo siguiente
INICIATIVA BUSCA ESTABLECER IMPRESCRIPTIBILIDAD DE TODOS LOS DELITOS COMETIDOS CONTRA MENORES DE EDAD.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.