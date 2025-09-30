DE GIRA POR HOUSTON TEXAS, EL DIP. LUIS EMILIO ROSAS ESTRECHA LAZOS CON LA COMUNIDAD POTOSINA, AUTORIDADES Y EMPRESARIOS PARA DETECTAR OPORTUNIDADES DE DESARROLLO

SE ABORDARON TEMAS SOBRE EL TLC, MIGRACIÓN, INVERSIONES Y OTROS QUE BENEFICIAN A SLP Y A LOS CONNACIONALES

El diputado Luis Emilio Rosas Montiel se reunió con empresarios mexicanos y autoridades consulares en la ciudad de Houston Texas en Estados Unidos, como parte de una gira para fortalecer la comunicación en materia de cultura, educación y comercio, fundamental para el desarrollo de la agenda de la Comisión de Desarrollo Económico y Social que preside.

En la reunión estuvieron presentes la representante de la Secretaría de Gobernación Soledad Carreño y la Cónsul de México María Elena Orantes, con el acuerdo de elaborar una agenda integral con la participación de Tomás, Gladys y José, líderes empresariales del Proyecto “Estado 33” para abordar el proceso de consulta pública del Tratado de Libre Comercio México en junio del 2026.

Participó en el Festival Raíces de México, que organiza la Cámara Oficial Mexicana Empresarial de la región, que comprende a más de 2 millones de mexicanos y mexicoamericanos, y donde la comunidad potosina también es una de las más activas y participativas, con líderes y lideresas tan importantes como la presidenta de Casa San Luis, Génesis Salomón.

El diputado Rosas Montiel expuso que “acordamos tener una relación de comunicación con las organizaciones potosinas en Houston, trajimos a la presidenta de la Cámara Empresarial y a la Cónsul, un oficio de parte de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, en el que las invitamos a tener una comunicación abierta, firmado por el diputado presidente de la Comisión”.

“También acordamos participar en los procesos de consulta pública para la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá del T-MEC. Este proceso de consulta pública, en el caso de Estados Unidos, se cerrará el 30 de este mes de octubre, y para México tenemos hasta el 15 de noviembre para poder mandar nuestros comentarios”, añadió.

El diputado Luis Emilio Rosas expuso que “estamos en una relación muy estrecha para detectar las oportunidades de desarrollo económico, de tener lazos comerciales y, sobre todo, de decirle a nuestros connacionales en esta área de Estados Unidos que no están solos, que en San Luis Potosí estamos trabajando para poder estar cada vez más cerca de ellos y porque nosotros, como ellos se presentan y se asumen, los reconocemos como el estado número 33 que aporta, que participa de una manera activa y cotidiana en el desarrollo de nuestro estado de San Luis Potosí y de todo México”.