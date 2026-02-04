CONGRESO DEL ESTADO AVANZA EN LA CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN PERSONAS DESAPARECIDAS EN SAN LUIS POTOSÍ

BUSCAMOS HOMOLOGAR LA LEGISLACIÓN ESTATAL CON LA REFORMA FEDERAL, ATENDIENDO DEMANDAS HISTÓRICAS DE LOS COLECTIVOS DE FAMILIAS DE PERSONAS DESAPARECIDAS, DIP: MARÍA LETICIA VÁZQUEZ HERNÁNDEZ

La presidenta de la Comisión Primera de Justicia de la LXIV Legislatura, diputada María Leticia Vázquez Hernández, informó que se registra un avance considerable en los trabajos legislativos para crear a la brevedad la Fiscalía Especializada en Búsqueda de Personas Desaparecidas en San Luis Potosí.

La legisladora explicó que con esta iniciativa se busca dotar a la nueva fiscalía de mayor autonomía, así como establecer un marco legal propio y contar con un presupuesto específico para el ejercicio fiscal 2026.

“Ya están avanzadas las pláticas, tuvimos acercamiento con los colectivos. Nos faltaba la parte del presupuesto para el ejercicio fiscal 2026, por lo tanto, ya estamos casi listos para sacar adelante el dictamen correspondiente”, expresó Vázquez Hernández.

Recordó que la Fiscalía General del Estado (FGE) presentó en su momento una propuesta que considera la creación de nuevas unidades, en concordancia con lo que establece la legislación general y nacional en la materia, misma que fue replicada a nivel estatal, incluyendo su previsión presupuestal.

Señaló que aún se analizan algunos detalles normativos para garantizar el correcto funcionamiento de la nueva Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas.

Finalmente, la diputada destacó que los trabajos realizados al interior de la Comisión Primera de Justicia buscan homologar la legislación estatal con la reforma federal, atendiendo demandas históricas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas. Indicó que se prevé que la nueva fiscalía inicie operaciones en el año 2026, fortaleciendo la coordinación con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP).