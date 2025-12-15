COMISIÓN SEGUNDA DE HACIENDA CULMINA REVISIÓN DE INICIATIVAS DE LEY DE INGRESOS DEL 29 AYUNTAMIENTOS: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA

SE REVISÓ LA INICIATIVA DE SAN LUIS POTOSÍ Y EN TODOS LOS CASOS SE CUIDÓ QUE NO HAYA AUMENTOS QUE AFECTEN LA ECONOMÍA DE LOS CIUDADANOS

En sesión de trabajo, la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado, aprobó la iniciativa de Ley de Ingresos del Ayuntamiento de San Luis Potosí, con lo que culminó la revisión y aprobación de las 29 Leyes de Ingresos que le corresponde revisar y cuyos dictámenes serán presentados a consideración del Pleno este lunes 15 de Diciembre.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira, presidenta de la Comisión Legislativa, afirmó que se revisó que la Ley de Ingresos de la Capital estuviera conforme a la Ley de Disciplina Financiera, a la Ley de Presupuesto y a las normas que emite el Consejo Nacional de Armonización Contable. Asimismo, se revisó que los rubros que están en UMAS estuvieran de manera proporcional.

En la reunión de trabajo, se especificó que “la Capital no trae impuestos nuevos, trae adecuaciones en algunos rubros como son el predial, como son planeación y como en el tema de panteones, tenían diversos panteones, hacen una adecuación, conglomeran ya todos los cobros y los rubros en esta materia. Igual hacen una reclasificación en el tema de multas, ya que unas eran excesivas, pero hicieron un catálogo distinto”.

“Se siguen manteniendo los costos de reproducción, de información que se toma como base y que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la reproducción de una hoja o foja y en el cobro de los CD’s cuando los entrega el municipio”.

“De la revisión se desprende que, conforme lo que establece el artículo 8º de la Ley de Planeación del Estado y Municipio de San Luis Potosí, que establece que se deberá procurar la congruencia del gasto público con los objetivos de los planes de desarrollo de los municipios, podemos definir y aducir que la presente ley de ingresos guarda congruencia con los objetivos de planeación tanto municipal como los estatales que son la base para la planeación municipal”.

La diputada Dulcelina Sánchez de Lira expuso que en las 29 leyes de ingresos que le corresponden a su comisión, se cuidó siempre que no se afectara el bolsillo de los ciudadanos y al mismo tiempo, que los ayuntamientos tengan la capacidad financiera para responder a la prestación de servicios de calidad y con eficiencia.