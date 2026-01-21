COMISIÓN LEGISLATIVA APRUEBA PUNTO DE ACUERDO PARA QUE EL CONGRESO DEL ESTADO EXHORTE A LOS 59 AYUNTAMIENTOS A ARMONIZAR REGLAMENTOS INTERNOS DE CONDOMINIOS

EL DICTAMEN PLANTEA LA INCORPORACIÓN DE MEDIDAS DE SANCIÓN ORIENTADAS AL USO RACIONAL DEL AGUA POTABLE Y GUÍAS DE ELABORACIÓN EN MEDIOS ELECTRÓNICOS DE FÁCIL ACCESO PARA LA CIUDADANÍA, DIP; CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable de la LXIV Legislatura, aprobó el Punto de Acuerdo para exhortar a los 59 Ayuntamientos de San Luis Potosí a verificar el cumplimiento de la obligación de expedir el formato para la elaboración del Reglamento Interno de Condominios, así como a armonizar los formatos existentes conforme a la Ley Sobre el Régimen de Propiedad en Condominio del Estado.

El dictamen también plantea la incorporación de medidas y sanciones orientadas al uso racional del agua potable, además de que los Ayuntamientos, en la medida de sus posibilidades, publiquen los formatos vigentes y guías de elaboración en medios electrónicos de fácil acceso para la ciudadanía.

Al respecto, el diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, explicó que este Punto de Acuerdo promovido por la legisladora Jaquelinn Jauregui Mendoza, tiene un carácter preventivo y busca fortalecer la colaboración interinstitucional.

Precisó que el exhorto tiene como objetivo impulsar a los ayuntamientos a reforzar sus capacidades normativas y administrativas, a fin de implementar medidas de ahorro, inhibir el desperdicio de agua potable y garantizar la correcta aplicación del artículo 137 Bis de la ley en todos los condominios del estado.

El legislador destacó la importancia de que los gobiernos municipales pongan a disposición del público estos formatos a través de plataformas electrónicas accesibles, ya que ello permitirá a administraciones condominales, desarrolladores inmobiliarios y a la ciudadanía en general conocer con claridad sus obligaciones, así como los mecanismos para reportar oportunamente posibles infracciones.

El Punto de Acuerdo será turnado para su discusión al Pleno del Congreso del Estado».