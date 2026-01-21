COMISIÓN DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL APRUEBA EXHORTO A DIRECCIÓN GENERAL DE IMSS-BIENESTAR PARA SUBSANAR CARENCIAS EN INSUMOS PARA TRÁMITES DE EXPEDIENTES CLÍNICOS EN UNIDADES DE CD VALLES.

EXISTE PROBLEMÁTICA POR FALTA DE DOCUMENTACIÓN OFICIAL, PAPELERÍA Y FORMATOS CLÍNICOS Y ADMINISTRATIVOS: DIP. FRINNÉ AZUARA.

En reunión de la Comisión de Salud y Asistencia Social, se aprobó por mayoría el Punto de Acuerdo, para exhortar a la Dirección General del IMSS-Bienestar para que subsane diversas carencias en insumos para el correcto trámite de expedientes clínicos en unidades del municipio de Ciudad Valles, informó la diputada Frinné Azuara Yarzabál, presidenta de esta comisión legislativa.

La legisladora explicó, que este exhorto, presentado por la diputada Sara Rocha Medina, busca que la Dirección General del IMSS-Bienestar atienda la problemática causada por la falta de documentación oficial y de trámite en las Unidades en Ciudad Valles, San Luis Potosí, en materia de falta de papelería y documentación oficial; escasez de formatos clínicos y administrativos; y falta de mantenimiento a materiales y equipos de oficina.

También se exhorta a la Dirección General del IMSS-Bienestar para que ante la clara violación a la NOM-004-SSA3-2012 relativa a correcto tramite de expedientes clínicos, atienda de manera urgente el abasto continuo de formatos oficiales y que implemente un sistema de validación de necesidades por unidad en las clínicas IMSS BIENESTAR de Ciudad Valles, San Luis Potosí.

Indica que los expedientes clínicos contienen información y datos personales sensibles de un paciente, que se integra dentro de todo tipo de establecimiento para la atención médica, ya sea público, social o privado, el cual, consta de documentos escritos, gráficos, imagenológicos, electrónicos, y de cualquier otra índole, en los cuales, el personal de salud deberá hacer los registros, anotaciones, en su caso, constancias y certificaciones correspondientes a su intervención en la atención médica del paciente, con apego a las disposiciones jurídicas aplicables.

“Esto raya en aspectos de regulación y sanciones de manera importante que puede ocurrir para personal médico y de enfermería, por no haber un expediente clínico, no hay ni papel en blanco en el Hospital de Valles para poder realizar un expediente clínico que por norma tiene implicaciones legales, cómo vas a saber quién es el paciente, qué padecimiento tiene o que se le ha hecho”.

Dijo que incluso la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum presentó un programa de credencialización para el Servicio Universal de Salud, para el acceso a la atención médica en instituciones públicas, por lo cual es necesario que se doten de los insumos necesarios para cumplir con la información contenida en los expedientes clínicos.

El dictamen respectivo se turnará al pleno para su votación.