COMISIÓN DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, JUVENTUD Y DEPORTE APRUEBA REFORMAS A LA LEY DE CULTURA FISICA Y DEPORTE.

SE SANCIONARA EL INCUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD DE ORGANIZADORES DE EVENTOS DEPORTIVOS MASIVOS: DIP. MIREYA VANCINI.

En reunión de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte se aprobó el dictamen que adiciona la fracción VII al artículo 130 y fracción VI al artículo 131 de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de San Luis Potosí, para incorporar como infracción grave el incumplimiento por parte de los organizadores de eventos deportivos masivos, el no contar con medidas de seguridad y protección como lo marca la propia ley.

La diputada Mireya Vancini Villanueva, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños, Adolescentes, Juventud y Deporte, indicó que de acuerdo a la propia Ley, los organizadores de eventos deportivos masivos deben participar en las labores de planeación previa, atendiendo las recomendaciones e indicaciones de las autoridades de seguridad pública; sin embargo, existen omisiones en este sentido, por lo que con esta reforma, propuesta por el diputado Cuauhtli Badillo, se busca incluir sanciones al respecto.

“En este dictamen ya se aprueba que si no lo cumplen con estas disposiciones, ya tendrán sanciones administrativas y penales, en dado caso que se llegue a presentar estos temas en el área deportiva, ante algunas de estas situaciones de violencia que se han dado más frecuente y para apoyar a la ciudadanía que asiste a este tipo de deporte”.

De esta forma, se incluye en el apartado de sanciones administrativas, a los responsables de organizar eventos, para que, además de las responsabilidades civiles, administrativas o penales que resulten, se las imponga multa de 1000 a 5000 unidades de medida de actualización vigente, cometida al momento de cometer la infracción.

Así como suspensión de uno a cinco años en la organización de eventos deportivos masivos o con fines de espectáculo.

En la reunión también se aprobó el dictamen que reforma diversas disposiciones de la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado de San Luis Potosí, en materia de lenguaje incluyente.