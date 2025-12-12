COMISIÓN DE ASUNTOS MIGRATORIOS APROBÓ EXHORTO PROPUESTO POR EL CONGRESO DE GUANAJUATO A FAVOR DE LAS PERSONAS MIGRANTES: DIP. MARCELINO RIVERA HERNÁNDEZ

SLP YA TIENE COORDINACIÓN CON AUTORIDADES FEDERALES Y ESTATALES EN TEMAS DE DERECHOS HUMANOS, REINSERCIÓN LABORAL, TRÁMITE DE DOCUMENTOS Y OTROS

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado aprobaron por unanimidad un punto de acuerdo emitido por el estado de Guanajuato, para solicitar a instancias federales coordinación en la atención a personas migrantes que son retornadas a esa entidad, dijo el diputado Marcelino Rivera Hernández.

El presidente de la comisión legislativa señaló que el exhorto al que se sumaron es a los titulares de la Secretaría de Gobernación, del Instituto Nacional de Migración y de la secretaría de Relaciones Exteriores, a efecto de fortalecer la coordinación del migrante guanajuatense, mediante la capacitación del personal.

Es importante que haya conocimiento sobre temas como derechos humanos y perspectiva de género, creación de apoyos para la reinserción y acompañamiento de personas migrantes y sus familias, políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades y sus familias y de igualdad de oportunidades, priorizando el interés superior de niñas, niños y adolescentes.

El diputado Rivera Hernández añadió que las y los integrantes de la comisión dieron su voto a favor de la propuesta, ya que en San Luis Potosí se ha desplegado ese apoyo y coordinación con las diversas instancias federales para apoyar a los connacionales en la reinserción laboral, la corrección de documentos y demás temas.

Se han tenido reuniones con autoridades de diversas dependencias como el Instituto Nacional de Migración, la oficina de enlace del gobierno estatal y otras, para avanzar en las acciones a favor de los connacionales, lo que habla de que en San Luis Potosí hay un trabajo en conjunto que afortunadamente está dando resultados.

Comentó durante la reunión el legislador que viene la temporada fuerte del retorno de paisanos, por lo que la Comisión de Asuntos Migratorios estará al pendiente de cualquier eventualidad que se pudiera presentar, aunque lo más deseable es que haya un saldo blanco; el dictamen será turnado a consideración del Pleno.