CIUDADANOS DEBEN ESTAR TRANQUILOS PORQUE EN LAS LEYES DE INGRESOS MUNICIPALES NO HABRÁ INCREMENTOS DESPROPORCIONADOS: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA

NO SE TRATA DE AFECTAR LAS ARCAS DE LOS MUNICIPIOS SINO DE SER CONGRUENTES CON LA REALIDAD QUE SE VIVE EN MUCHAS ZONAS DEL ESTADO

La presidenta de la comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal diputada Dulcelina Sánchez de Lira, señaló que el Poder Legislativo será muy responsable en la aprobación de Leyes de Ingresos Municipales y valores de uso de suelo y construcción, protegiendo siempre a las personas que menos tienen.

No se trata de afectar las arcas de los municipios sino de ser congruentes con la realidad que se vive en muchas zonas del estado, donde las condiciones económicas le impiden a la gente pagar más de lo que ya paga, es decir, se hacen muchos esfuerzos para estar al corriente y un aumento, descontrola sus finanzas.

“También somos conscientes de que los ayuntamientos necesitan recursos, recaudar impuestos para prestar servicios de calidad y hacer obra pública, de ahí que se está asumiendo con total responsabilidad la revisión de las propuestas presentadas, con datos, información y realidades a fin de tomar la mejor decisión”.

La diputada Sánchez de Lira añadió que será probablemente este lunes cuando se sometan a consideración de los integrantes de la Comisión los dictámenes de las Leyes de Ingresos y de los valores de uso de suelo, tras una revisión puntual y responsable, para que no haya incrementos desproporcionados que puedan afectar a los ciudadanos.

“Le decimos a la ciudadanía que esté tranquila, estamos trabajando en el bienestar de sus comunidades, en su desarrollo, que no se desembolsen impuestos elevados pero que se cumpla lo justo para que también la autoridad pueda hacer su trabajo, ese ha sido el compromiso desde que llegamos a la Legislatura”.