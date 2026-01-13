7.3 C
San Luis Potosí
type here...
spot_img
CONGRESO

BUENA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES DE SEGURIDAD PARA MANTENER OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD: DIP. ARANZAZU PUENTE BUSTINDUI.

By Redacción
110
spot_img
martes, enero 13, 2026

IMPORTANTE MANTENER EL FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE REPRESENTA UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA.

La diputada María Arranzazu Puente Bustindui, presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, manifestó que gracias a la coordinación de autoridades en materia de seguridad, los operativos realizados en diferentes zonas del estado han garantizado la actividad turística en la entidad.

Señalo que recientemente sostuvo una reunión con autoridades en materia de seguridad pública, quienes informaron que se han fortalecido los operativos de vigilancia, precisamente para garantiza la seguridad y tranquilidad tanto de turistas como de la propia ciudadanía.

“Tuve el acercamiento al respecto con gente de seguridad pública, ellos montaron un operativo fuerte para que cualquier turista estuviera tranquilo, y tengan la seguridad de que la gente puede viajar a la Huasteca, los parajes turísticos van a estar protegidos, hay operativos fuertes para salvaguardar y proteger a toda la gente turista”.

Dijo que es importante el seguir fomentando la actividad turística que es muy importante para la derrama económica en las diferentes zonas del estado, situación que es muy apreciada por las personas que visitan nuestra entidad.

“Aquí reiterarles que son invitados a este maravilloso estado, yo creo que tenemos muchísimo por dar y enseñar y entonces pues invitarlos,  San Luis Potosí es un estado seguro”.

Artículo anterior
SAN LUIS POTOSÍ SE PROYECTA AL MUNDO EN FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN MADRID
Artículo siguiente
NECESARIO FORTALECER ACCIONES TENDIENTES A LA PREVENCIÓN DE SUICIDIO Y UNA CORRECTA SALUD MENTAL EN MENORES DE EDAD.
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

©CloseUp.mx. Todos los derechos reservados. San Luis Potosí México.

Periódico CloseUp.mx Reserva de Derechos al uso exclusivo INDAUTOR 04-2017-050414380200-203. Certificado de Licitud de Título y Contenido en Trámite. La opiniones expresadas por los autores o redactores no necesariamente reflejan la postura del editor de la publicación. Queda prohibida la reproducción total o parcial de los contenidos e imágenes de la publicación sin previo consentimiento o autorización del Editor. Los comentarios, juicios y conclusiones de los columnistas son de su estricta responsabilidad y que no necesariamente responden a la línea editorial de este medio.