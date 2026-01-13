BUENA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES DE SEGURIDAD PARA MANTENER OPERATIVOS EN MATERIA DE SEGURIDAD: DIP. ARANZAZU PUENTE BUSTINDUI.

IMPORTANTE MANTENER EL FOMENTO A LA ACTIVIDAD TURÍSTICA QUE REPRESENTA UNA IMPORTANTE DERRAMA ECONÓMICA.

La diputada María Arranzazu Puente Bustindui, presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, manifestó que gracias a la coordinación de autoridades en materia de seguridad, los operativos realizados en diferentes zonas del estado han garantizado la actividad turística en la entidad.

Señalo que recientemente sostuvo una reunión con autoridades en materia de seguridad pública, quienes informaron que se han fortalecido los operativos de vigilancia, precisamente para garantiza la seguridad y tranquilidad tanto de turistas como de la propia ciudadanía.

“Tuve el acercamiento al respecto con gente de seguridad pública, ellos montaron un operativo fuerte para que cualquier turista estuviera tranquilo, y tengan la seguridad de que la gente puede viajar a la Huasteca, los parajes turísticos van a estar protegidos, hay operativos fuertes para salvaguardar y proteger a toda la gente turista”.

Dijo que es importante el seguir fomentando la actividad turística que es muy importante para la derrama económica en las diferentes zonas del estado, situación que es muy apreciada por las personas que visitan nuestra entidad.

“Aquí reiterarles que son invitados a este maravilloso estado, yo creo que tenemos muchísimo por dar y enseñar y entonces pues invitarlos, San Luis Potosí es un estado seguro”.