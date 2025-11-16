AUTORIDADES DEBEN TOMAR ACCIONES PARA PROTEGER A LOS ALUMNOS Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE ANTE LAS BAJAS TEMPERATURAS: DIP. CRISÓGONO PÉREZ LOPEZ

NO SE DEBEN ESPERAR HASTA QUE LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS SEAN EXTREMAS PARA TOMAR DECISIONES

El diputado Crisógono Pérez López hizo un llamado a las autoridades de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado y a los sistemas DIF de todo el estado, para que tomen las medidas necesarias a fin de proteger a los alumnos y a las personas en situación de calle, ante las bajas temperaturas que se han estado experimentando en los últimos días.

El presidente de la comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo dijo que afortunadamente las autoridades educativas ya ampliaron el horario de entrada media hora y la salida la anticiparon, pero adicionalmente se deben tomar medidas que protejan la salud de los menores que acuden a clase.

Señaló que la recomendación a los profesores es que no se pongan exigentes con los alumnos por el uso de uniforme, ya que lo importante en estos momentos es que vayan bien abrigados, sin importar que lleven o no lleven el uniforme correspondiente, “ese no es el principal problema en estos momentos”.

Es importante que las autoridades tengan esa atingencia de que, en un momento determinado, si las condiciones son muy graves en cuanto al frío que se pueda sentir, que se tomen las providencias necesarias y que incluso en algunos lugares, a estas alturas ya se está suspendiendo la actividad en las escuelas por el exceso de frío.

“En la capital no sucede tanto, pero en un momento determinado sí debemos de privilegiar que los niños sean cuidados en ese aspecto. Hay lugares donde hay aulas con techo de lámina, sin puerta o ventana, pero afortunadamente los padres de familia toman las medidas pertinentes para que los niños no pasen frio”, dijo.

El diputado Pérez López consideró que también en el caso de las personas en situación de calle se deben tomar medidas de inmediato, “porque normalmente se actúa cuando el frío ya es extremo, pero debe empezar ya con el rescate, dándole abrigo, techo, comida, y esa es un función que podría llevarla a cabo el sistema DIF en todo el estado y los municipales”.