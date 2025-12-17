APRUEBAN EXHORTO A DIVERSAS AUTORIDADES A REVISAR ESTABLECIMIENTOS QUE OPERAN COMO GUARDERIAS O ESTANCIAS INFANTILES

SE DEBE VERIFICAR SI CUMPLEN CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, Y EN SU CASO, SE APLIQUEN LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES: DIP. TOMÁS ZAVALA GONZÁLEZ

A propuesta del diputado Tomás Zavala González, el Pleno del Congreso del Estado aprobó el Punto de Acuerdo por el que se exhorta a diversas autoridades para llevar a cabo revisiones de los establecimientos que operan como guarderías o estancias infantiles.

Está dirigido a las personas titulares de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado, de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), de la Secretaria del Salud del Gobierno del Estado y a las y los Presidentes Municipales de los 59 Ayuntamientos, para que en el ámbito de sus facultades y de forma urgente, lleven a cabo revisión de todos los establecimientos que operan como guarderías o estancias infantiles.

El objetivo es verificar si cumplen las normas de seguridad e higiene, a fin de salvaguardar la integridad física de las niñas y los niños que acuden a ellas, y en su caso, se tomen las acciones o se apliquen las sanciones correspondientes.

Actualmente las guarderías y/o estancias infantiles, son espacios regulados por diversas dependencias de gobierno, tanto municipales, estatales y federales, ya que la seguridad en ellas, es un asunto de interés público que incide directamente en el bienestar de la primera infancia, etapa crucial para el desarrollo físico, emocional y cognitivo de las niñas y los niños.

El legislador Zavala González señaló que a lo largo de los años, se han registrado diversos incidentes en estancias infantiles, derivados de omisiones en protocolos de seguridad, falta de supervisión adecuada o infraestructura deficiente, lo que ha puesto en riesgo la integridad y la vida de menores de edad.

En tal virtud, es necesario se verifique que se cumplan las normas de seguridad e higiene, y las condiciones adecuadas para el cuidado y desarrollo infantil, para con ello, salvaguardar la integridad física y emocional de la infancia, ante cualquier situación de riesgo, puntualizó.