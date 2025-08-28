APRUEBAN EN COMISIÓN DEL AGUA, EXHORTO A LOS AYUNTAMIENTOS PARA QUE CONSIDEREN CONDONAR DEUDAS DE AGUA POTABLE A PLANTELES EDUCATIVOS

CUANDO LAS ESCUELAS NO CUENTAN CON SERVICIOS ADECUADOS DE AGUA, HIGIENE Y SANEAMIENTO, HAY UN AUMENTO DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES: DIP. NANCY JEANINE GARCÍA MARTÍNEZ

Las y los diputados integrantes de la Comisión del Agua del Congreso del Estado, aprobaron por unanimidad un Punto de Acuerdo promovido por la diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas, para que los 59 Ayuntamientos, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, implementen programas para la condonación de deudas de los planteles educativos en materia de servicio de agua potable, alcantarillado y saneamiento.

La presidenta de la comisión legislativa diputada Nancy Jeanine García Martínez señaló lo anterior y dijo que al tratarse de un derecho humano, las escuelas del Sistema Educativo Estatal no pueden quedarse sin el servicio, pero tampoco se les puede obligar a las autoridades municipales a dejar de recibir ingresos, por lo que deben considerar estos estímulos para el próximo ejercicio fiscal en sus iniciativas de Ley de Ingresos.

El exhorto a los Ayuntamientos es para que, cuando estos presten centralizadamente el servicio de agua potable y los organismos operadores en el rubro, condonen adeudos de ejercicios fiscales en estos derechos, aspecto que para darle certeza y seguridad jurídica y legalidad tributaria a tal determinación, es fundamental que este beneficio se contemple en Ley.

Para tal efecto, lo pertinente, oportuno y conveniente para las autoridades fiscales de los municipios y organismos operadores así como para los beneficiados de esta condonación, es que la misma se prevea en la iniciativa de Ley de Ingresos municipal o en su caso en la propuesta de ley de cuotas y tarifas correspondiente, a fin de dejar a abierta la posibilidad quien lo determine lo establezca en un transitorio, especificando los ejercicios fiscales, si es total o parcial y si la misma estará condicionada.

La diputada Martha Patricia Aradillas señaló en la exposición de motivos que, cuando las escuelas no cuentan con servicios adecuados de agua, higiene y saneamiento, hay un aumento de enfermedades gastrointestinales y diarreas; esto provoca una disminución en la asistencia a clase y, por ende el rendimiento académico de las y los estudiantes se ve afectado.

“Es por lo anterior que la problemática del adeudo de agua en escuelas públicas es un asunto serio que afecta la salud, higiene y aprendizaje de las y los estudiantes, y que también puede generar la interrupción de los servicios educativos; tenemos conocimiento de que, de 8 mil instituciones educativas que existen, unas 5,300 deben el servicio de agua”, señaló.

La Comisión del Agua está integrada por la diputada Nancy Jeanine García Martínez como presidenta; diputada Martha Patricia Aradillas Aradillas vicepresidenta, diputado Rubén Guajardo Barrera secretario y como vocales diputados Ma. Sara Rocha Medina, Luis Emilio Rosas Montiel y Diana Ruelas Gaitán.