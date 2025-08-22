APRUEBAN EN COMISIÓN CONVOCATORIA PARA REALIZAR EL PARLAMENTO DE LAS Y LOS JÓVENES DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ: DIP. MIREYA VANCINI VILLANUEVA

ESTÁ ABIERTA A TODOS LOS JÓVENES DE LAS CUATRO REGIONES DEL ESTADO PARA QUE PARTICIPEN

En reunión de trabajo de la comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado, se aprobó por unanimidad la convocatoria al Parlamento de las y los Jóvenes del Estado de San Luis Potosí, que se llevará a cabo el 12 de Noviembre en el Salón de Pleno “Ponciano Arriaga”, informó la diputada Mireya Vancini Villanueva.

Los participantes deberán contar con una residencia comprobable en el estado de al menos dos años previos a la fecha de la celebración del parlamento; tener entre 18 y 29 años cumplidos al momento de la celebración del parlamento; no haber participado en anteriores parlamentos juveniles, ya sea del Congreso del Estado o de cualquier entidad federativa e inclusive de las Cámaras del Honorable Congreso de la Unión.

No tener parentesco por consanguinidad o por actividad con servidoras públicas o servidores públicos con nivel de dirección o su equivalente a cargos superiores, ya sea a nivel federal, estatal o municipal. En caso de ser electos, comprobante de domicilio, presentar la propuesta legislativa en los términos de la presente convocatoria.

La diputada Mireya Vancini añadió que los interesados en participar en el proceso de selección deberán adjuntar a su solicitud de registro, una propuesta legislativa que tenga como finalidad resolver las problemáticas de las juventudes que residan en el estado de San Luis Potosí, las cuales podrán consistir en una de las siguientes opciones:

Enviar un video en formato mp4 con duración de uno a dos minutos, en el que se exponga la propuesta legislativa. En el caso de elegir el presente método, el participante deberá mencionar su nombre completo, edad, municipio de residencia y su ocupación. Iniciativa por escrito en la que se propongan adiciones, reformas, abrogaciones de la ley con temática libre. Las iniciativas por escrito podrán ser presentadas en formato impreso y o formato digital, con una extensión máxima de tres cuartillas.

Solo participarán aquellas personas que hayan dado cabal cumplimiento con los requisitos y entregando los documentos que señala la presente convocatoria. Aquellas solicitudes que sean recibidas fuera de los términos establecidos se tendrán por no presentadas, de igual forma las solicitudes podrán ser enviadas a través de los medios electrónicos que para tales efectos se habilite el Congreso del Estado de San Luis Potosí.

Una vez recabadas las propuestas de los participantes, se repartirán de forma inmediata a las y los integrantes de la Comisión de Niña, Niños y Adolescentes, mismos que realizarán la revisión de las solicitudes que fueron presentadas en tiempo y forma, quienes verificarán que aquellas reúnan los requisitos previstos en la convocatoria y atendiendo las propuestas de mayor impacto social y beneficio.

La comisión legislativa seleccionará a veintisiete personas jóvenes quienes participarán en el Parlamento; se seleccionará un participante por cada distrito electoral del Estado. Los 12 restantes serán seleccionados considerando criterios de representación de las regiones del Estado, así como grupos en desventaja social.

En todo momento, se observará el principio de paridad de género, de igual forma, se garantizará la participación de personas jóvenes integrantes de pueblos originarios, vez emitidos los resultados, se les notificará a las personas que hayan resultado electas vía telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, quienes deberán confirmar su asistencia al menos tres días antes de la realización del Parlamento.