APRUEBA JUCOPO ACUERDO DE CALENDARIO PARA COMPARECENCIAS POR  LA GLOSA DEL CUARTO INFORME DE GOBIERNO: DIP. HÉCTOR SERRANO CORTÉS

SE LLEVARÁN A CABO EL LUNES 20, MARTES 21 Y MIÉRCOLES 22 DE OCTUBRE DE 2025 EN EL AUDITORIO “MANUEL GÓMEZ MORÍN” DEL EDIFICIO PRESIDENTE JUÁREZ

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO), acordó el calendario de comparecencias, el procedimiento y la asignación de las comisiones responsables, para el desahogo de estas con motivo del Análisis del Cuarto Informe Anual del Titular del Poder Ejecutivo, informó el presidente diputado Héctor Serrano Cortés.

Destacó que se llevarán a cabo el lunes 20, martes 21 y miércoles 22 de Octubre de 2025 en el auditorio “Manuel Gómez Morín” del edificio Presidente Juárez en Vallejo 200, con la participación de las y los diputados integrantes de las comisiones correspondientes y de los demás legisladores con interés en asistir.

El procedimiento para el desahogo de las reuniones se desarrollará con el orden establecido por cada comisión, cuyo presidente o presidenta conducirá los trabajos, se toma la protesta al o a los funcionarios comparecientes a cargo de la diputada o diputado secretario de la Comisión Legislativa correspondiente.

Previa intervención de la o el funcionario hasta por 10 minutos, la o el diputado que presida la reunión solicitara a quien actúe como Secretario, inscriba a las o los diputados que quieran intervenir en su orden de inscripción, establecerán preguntas hacia las o los funcionarios comparecientes por un espacio de hasta cinco minutos.

La o el funcionario compareciente, dará respuesta inmediata a los cuestionamientos formulados por los diputados. Dicha intervención no podrá exceder de un tiempo de hasta cinco minutos.

Terminando la ronda de preguntas, la o el diputado que presida la reunión solicitará a quien actúe como Secretario, inscriba a las o los diputados que quieran hacer uso de su derecho de réplica hasta por tres minutos para aclarar conceptos, interrogar o solicitar información complementaria sobre el objeto de la comparecencia.

El diputado Serrano Cortés informó que el calendario aprobado por la JUCOPO quedó de la siguiente manera:

Lunes 20 de octubre: Secretaría General de Gobierno 09:00 horas; Secretaría de Desarrollo Social y Regional 11:00 horas; Secretaría de las Mujeres e Igualdad Sustantiva 13:00 horas y Secretaría de Desarrollo Económico 15:00 horas.

Martes 21 de Octubre: Secretaría de Finanzas 09:00 horas; Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas 11:00 horas; Secretaría de Educación 13:00 horas.

Miércoles 22 de Octubre: Secretaría de Salud 09:00 horas; Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana 11:00 horas; Secretaría de Comunicaciones y Transportes 13:00 horas.