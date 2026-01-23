APRUEBA COMISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SUSTANTABLE, DESINCORPORACIÓN DE 80 VEHÍCULOS EN DESUSO POR TÉRMINO DE VIDA ÚTIL DE LOS SERVICIOS DE SALUD

LOS SERVICIOS DE SALUD DEBERÁN INFORMAR OPORTUNADAMENTE AL CONGRESO DEL ESTADO SOBRE EL LUGAR, FECHA Y HORA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO LA SUBASTA PÚBLICA, DIP; CÉSAR ARTURO LARA ROCHA

La Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado aprobó el dictamen mediante el cual se autoriza a los Servicios de Salud de San Luis Potosí, la desincorporación del servicio público de 80 vehículos que se encuentran en desuso por término de vida útil, así como su desafectación contable y posterior enajenación a través de la modalidad de subasta pública.

El diputado César Arturo Lara Rocha, presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable, explicó que se acordó que la desincorporación de los vehículos se llevará a cabo mediante venta en subasta pública, en términos de la legislación aplicable. Precisó que el precio de venta no podrá ser menor al valor establecido en el avalúo expedido por el perito designado.

Asimismo, señaló que una vez que el dictamen sea enviado y discutido por el Pleno del Congreso del Estado, los bienes permanecerán resguardados en las instalaciones del Centro de Salud Villa Cactus, siendo responsable de su custodia el titular del Departamento de Almacén y Control de Activos.

El legislador indicó que, los Servicios de Salud de San Luis Potosí, también deberán informar oportunamente al Congreso del Estado sobre el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la subasta pública, la cual contará con la participación y vigilancia del Órgano Interno de Control de dicha dependencia.

Además, deberán dar aviso a la ciudadanía sobre la realización de la subasta, conforme a lo establecido en el último párrafo del artículo 32 de la Ley de Bienes del Estado y Municipios de San Luis Potosí. Finalmente, destacó que los recursos económicos obtenidos serán destinados a atender las principales necesidades en materia de salud, en un proceso de venta que no deberá exceder los 180 días para su cumplimiento.