APRUEBA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS EXHORTO AL DIF ESTATAL Y LOS 59 MUNICIPALES A QUE DETECTEN CASOS DE FORZAMIENTO DE ADULTOS MAYORES A LA MENDICIDAD

ES UNA FORMA DE EXPLOTACIÓN QUE ATENTA CONTRA LA DIGNIDAD HUMANA Y QUE, EN MUCHOS CASOS, CONSTITUYE TRATA DE PERSONAS: DIP. MARCO ANTONIO GAMA

Las y los diputados integrantes de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso del Estado, aprobaron un Punto de Acuerdo que exhorta al DIF Estatal y a los 59 DIF Municipales, para que en el ámbito de sus competencias implementen campañas de información y difusión sobre los derechos de las personas adultas mayores.

El diputado Marco Antonio Gama Basarte, presidente de la comisión legislativa, expuso que se les solicita fortalecer las acciones de detección en coordinación con las autoridades correspondientes de posibles casos de forzamiento de adultos mayores a la mendicidad, ante el incremento de casos que se ha detectado en la entidad.

El exhorto incluye que, en un plazo no mayor a cinco meses, elaboren y presenten un informe detallado ante el Poder Legislativo que contenga las acciones emprendidas, programas implementados y resultados obtenidos en los posibles casos de forzamiento de adultos mayores a la mendicidad, incluyendo estadísticas sobre casos atendidos y, en su caso, canalizados a la autoridad correspondiente.

El Punto de Acuerdo promovido por la diputada Diana Ruelas Gaitán, obtuvo el voto a favor de la promovente, del diputado Marco Antonio Gama Basarte, de las diputadas Frinné Azuara Yarzábal y Roxanna Hernández Ramírez así como del legislador Marcelino Rivera Hernández.

El diputado Gama Basarte señaló que este punto de acuerdo pone en el centro a las personas adultas mayores, no como una carga social sino como personas sujetas plenas de derechos. El forzamiento a la mendicidad no es una falta menor ni un problema invisible, es una forma de explotación que atenta contra la dignidad humana y que, en muchos casos, constituye trata de personas.

“En un estado que envejece rápidamente, no podemos permitir que la pobreza, el abandono o el abuso, definan la veje de miles de potosinas y potosinos. Creemos en un San Luis donde envejecer sea sinónimo de dignidad, respeto y protección efectiva de los derechos humanos”, puntualizó.

El dictamen será enviado al Pleno para su votación correspondiente.