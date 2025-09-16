APOYO DEL GOBIERNO FEDERAL PARA LOS MAESTROS DE TELESECUNDARIA SOLUCIONARÁ UN CONFLICTO Y BENEFICIARÁ A UN SECTOR IMPORTANTE

EL SECTOR MAGISTERIAL RECONOCE LA INTERVENCIÓN DEL GOBERNADOR DEL ESTADO PARA DESTRABAR ESTE PROBLEMA: DIP. CRISÓGONO PÉREZ LÓPEZ

El diputado Crisógono Pérez López señaló que el anuncio que hizo la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo para canalizar recursos que salden las deudas que se tienen con los maestros del sector Telesecundaria, beneficiará a una sector muy importante que ya tenía tiempo reclamando el cumplimiento de las obligaciones financieras.

“Hemos tenido muchas situaciones por la carencia de recursos, pero con el anuncio de que va a apoyar en todo al señor Gobernador para que estas deudas sean superadas, consideramos que es algo magnífico para el sector magisterial”, señaló el presidente de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Poder Legislativo.

Señaló que esperan los maestros que en el corto plazo se solucione esta problemática, aunque en estos momentos no está definida la cantidad, “lo importante es que el anuncio viene desde la presidenta de la República, era una deuda de bastante tiempo, no es una deuda totalmente de este gobierno, ya venía arrastrándose desde antes”.

El legislador Pérez López, añadió que “hay mucha inquietud en el sector magisterial por esta situación, pero esto necesariamente va a traer un gran beneficio y una tranquilidad de todo el sector, porque los salarios son algo primordial para todos y es muy claro que esto va a traer mejores condiciones para todos”.

El compromiso se habrá de cumplir, porque nosotros sabemos que lo que ha dicho la presidenta lo ha estado cumpliendo. Y con este compromiso que hizo, vamos a lograr que los problemas que hay de adeudos sean atendidos, añadió el legislador Crisógono Pérez al exponer que seguramente todo quedará resuelto antes de que finalice el año.

“Vienen pagos fuertes, aguinaldos, que tendrá que hacer el gobierno del estado; será una erogación muy fuerte pero el gobernador del estado ha mostrado disposición para atender estas situaciones y con el respaldo de la presidenta de la República no hay duda de que habrá buenos resultados”, puntualizó.