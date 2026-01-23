15.5 C
San Luis Potosí
ACIERTO IMPORTANTE EL QUE SAN LUIS POTOSÍ PARTICIPE EN LA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO EN ESPAÑA.

By Redacción
viernes, enero 23, 2026

ESTO POTENCIARÁ LA FIRMA DE CONVENIOS EN LA MATERIA, PARA ATRACCIÓN DE VISITANTES EN DIFERENTES ZONAS DEL ESTADO: DIP. ARANZAZU PUENTE.

La diputada María Aranzazu Puente Bustindui, presidenta de la Comisión de Fomento al Turismo del Congreso del Estado, señaló que el que el estado de San Luis Potosí haya participado en la Feria Internacional de Turismo (FITUR) en Madrid, España, representó un escaparate importante para la promoción estatal.

Destacó que los resultados de la presentación de San Luis Potosí estarán a la vista con la firma de convenios importantes en la materia, para atraer más visitantes a las diferentes zonas del estado, y con ello, multiplicar la derrama económica.

“Estamos dando a conocer nuestro estado, que lo tiene todo. Entonces, es un generador muy importante el turismo y de derrame económica, que el turismo es la tercera fuerza económica en el país, y hay que potencializarlo, hay que darles a conocer nuestro estado, porque nuestro estado lo tiene todo. Creo que debemos ir de muy de la mano de la iniciativa privada, y el gobierno para seguir trabajando y fortaleciendo este sector”.

Señaló que al igual que el Gobierno del Estado, los prestadores de servicios turísticos deben fortalecer su oferta, proyectar mayor infraestructura y capacitación para incrementar el crecimiento del turismo.

“Yo creo que con esto se da un paso importante para que la iniciativa privada se anime a invertir en el estado y, sobre todo, también en capacitación a todo a todo este sector. Y desde el Congreso del Estado vamos a seguir apoyando y respaldando este tipo de iniciativas, hemos realizado diversas reformas a la ley de turismo, en la cual quiero comentarle que ya llevamos bastantes avances y seguimos trabajando con la Secretaría de Turismo y de la iniciativa privada”.

