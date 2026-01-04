A TRAVÉS DE UNA REFORMA A LA LEY DE TURISMO, SE BUSCA POSICIONAR A SLP COMO REFERENTE DEL TURISMO SALUDABLE: DIP. FRINNÉ AZUARA YARZÁBAL

La diputada Frinné Azuara Yarzabal propone una iniciativa de reforma a la Ley de Turismo del Estado San Luis Potosí para posicionar al estado como un referente en turismo saludable, integrando la promoción de la salud, y la sostenibilidad ambiental, con beneficios económicos para las comunidades locales y reducción de costos en el sistema de salud pública.

La iniciativa señala que San Luis Potosí posee riquezas naturales y culturales únicas que pueden potenciarse mediante un modelo de turismo vinculado al bienestar físico, mental y comunitario. También cuenta con ecosistemas únicos, como sierras, cascadas, y cañones, ideales para deportes al aire libre, como senderismo, ciclismo de montaña y escalada.

Sin embargo, la falta de regulación pone en riesgo la salud de los usuarios y el equilibrio ambiental; por ello, esta iniciativa busca convertir al estado en un referente de turismo deportivo saludable, integrando seguridad médica, prevención de enfermedades y conservación ecológica, mientras se generan oportunidades económicas para las comunidades locales.

El turismo saludable debe ser inclusivo y accesible para todos. La implementación de corredores turísticos adaptados—como senderos con superficies firmes y caminos accesibles, permite que las personas puedan disfrutar plenamente de la riqueza natural y cultural de San Luis Potosí. Iniciativas como las rutas accesibles en la Sierra de Álvarez demuestran que es posible integrar la accesibilidad sin comprometer la experiencia turística.

La integración de tratamientos médicos preventivos y curativos—como los temazcales, aguas termales y herbolaria—representa una oportunidad única para fortalecer el turismo saludable en la Entidad. Estas prácticas ancestrales han demostrado beneficios en la relajación muscular, la mejora de la circulación sanguínea y la desintoxicación del organismo. Al vincularlas con la medicina moderna, se puede ofrecer un enfoque holístico que no solo atienda enfermedades, sino que también promueva el bienestar integral.

La diputada Frinné Azuara señaló que “en la huasteca potosina podemos tener acceso a tratamientos naturales para enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión y obesidad. Prácticas como el uso de herbolaria, temazcales y aguas termales han demostrado beneficios en la regulación del metabolismo, la reducción del estrés y la mejora de la circulación sanguínea”.

“Esta iniciativa busca posicionar al estado como un referente en turismo saludable, integrando la promoción de la salud, la herbolaria, y la sostenibilidad ambiental, con beneficios económicos para las comunidades locales y reducción de costos en el sistema de salud pública”.

Al integrar prácticas ecológicas, como el uso responsable de los recursos naturales, la conservación de ecosistemas y la educación ambiental, se garantizará que el turismo saludable sea un motor de desarrollo sin comprometer la riqueza natural de la región. Esta iniciativa integra salud, y sostenibilidad, aprovechando los activos naturales y humanos del Estado.

La iniciativa se analiza en se analiza en la Comisión de Fomento al Turismo.