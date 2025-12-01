10 MUNICIPIOS PRESENTARON SU PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2026

SE PRIVILEGIARÁ LA ECONOMÍA DE LA POBLACIÓN, CON AJUSTES ACORDES AL ÍNDICE INFLACIONARIO Y LA OPINIÓN TÉCNICA DEL INSTITUTO REGISTRAL Y CATASTRAL: DIP. DULCELINA SÁNCHEZ DE LIRA

En sesión de trabajo, las y los integrantes de la Comisión Segunda de Hacienda y Desarrollo Municipal del Congreso del Estado aprobaron los dictámenes de 10 municipios que entregaron en tiempo y forma sus propuestas de valores unitarios de suelo y construcción para el ejercicio fiscal 2026, informó la diputada Dulcelina Sánchez de Lira.

La presidenta de la comisión legislativa, explicó que se aprobaron las propuestas de los municipios de Cerritos, Charcas, Ciudad del Maíz, Mexquitic de Carmona, Santo Domingo, Tamuín, Villa de La Paz, Villa Hidalgo, Villa Juárez, y Xilitla, donde se acordó que los ajustes no afecten el bolsillo de la población, y se fortalezcan las administraciones municipales.

“Hubo propuestas de aumentos en los valores de suelo, construcción y los distintos clasificados correspondientes al suelo rustico, donde en todo momento se privilegió un razonamiento responsable, atendiendo las observaciones y opiniones técnicas del Instituto Registral y Catastral para evitar ajustes que estuvieran fuera de toda realidad”, señaló la diputada.

Los diputados acordaron declarar en sesión permanente los trabajos, para la revisión de las propuestas de los ayuntamientos de San Luis Potosí, y Zaragoza, así como las iniciativas de Leyes de Ingresos para los 29 municipios que les corresponde analizar.