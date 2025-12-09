Zafra de recuperación inicia este martes en el IPA.

Toño Martinez

Luego de cuatro moliendas de caña que concluyeron con números rojos para los productores a consecuencia de sequías, este martes 9 inicia la primera zafra de estabilización en el ingenio «Plan de » Ayala» (IPA) de Ciudad Valles.

La molienda 2025/2026 arrancará con la quema y corte de caña para abastecer la zafra de prueba que servirá para efectuar ajustes en la maquinaria del ingenio y detalles del proceso, señaló el tesorero de la Asociacion de Productores A.C. Antonio Juáez Torres.

El estimado de graminea a moler se calcula en 950 mil toneladas, mientras en zafras anteriores bajo a menos del 40%.

La derrama económica derivada de la molienda impactará positivamente en la economía de Valles por contratación de servicios y movimiento comercial.

Claro, dijo Juárez Torres, para los productores será apenas un respiro económico ya que cargan con fuertes adeudos de las cuatro zafras anteriores, pero poco a poco nos recuperemos, indicó.