DE FONDO

Fernando Díaz de León Cardona

Si el idilio político entre el gobernador Ricardo Gallardo Cardona y el alcalde Enrique Galindo Ceballos, se mantiene más allá del segundo semestre del siguiente año, (ya yéndonos largos), entonces porque no plantear que ambos pueden lograr muchas cosas más en un año.

Ya cuando los procesos internos de los partidos políticos y la contienda electoral misma vengan, pues será un tema diferente e inevitable de tratar.

“Ya entrados en gasto!”, si uno afirma que es el gobierno del cambio, y otro asegura que somos la capital del “Si”, porque entonces no considerar, presupuestar y programar un buen revestimiento a la avenida “Salvador Nava Martínez”.

El último que lo hizo fue Jorge Lozano Armengol. Hoy la avenida muestra cuarteaduras, hoyancos y desniveles y urge una manita de gato a esa arteria que es considerada como vía principal.

Y no solo eso, “Ya entrados en gasto” porque no entrarle en las calles laterales o transversales que están deprimentes, no solamente en la arteria mencionada y el Circuito Potosí. Iniciar la pavimentación, con el moderno alumbrado público y con la presencia policiaca que hoy tanto se presume; sería genial.

Otra, ¿Porque no poner freno a los “mirreyes” conductores de autos y motocicletas que durante los fines de semana, jueves y viernes organizan carreras y arrancones en esas avenidas, justo en la salida a Guadalajara?

“Ya entrados en gasto”, ¿Porque Gallardo y Galindo permiten el desmadre que se traen las compañías telefónicas o de televisión por cable, las cuales tienen a la ciudad convertida en una auténtica telaraña y basurero público?

¿Cómo es que piensan modificar, cambiar o embellecer la imagen urbana con tanto cablerío horripilante que se observa en todas las colonias y calles de la ciudad? ¿A que intereses o a quien temen enfrentarse?

Si en el San Luis del Cambio o en el San Luis del “SI” continúa la anarquía en las calles, en el Tianguis de las Vías, en los mercados fijos, de abastos y sobre ruedas, de nada servirá pretender instalar la idea de que las cosas son distintas.

La gente lo observa, lo percibe y lo siente. Poco en realidad se ha hecho coordinadamente entre autoridades para contener o resolver este viejo y gran problema., todos hacen mutis.

En nada contribuye o de poco servirá la sobre exposición en medios de los gobernantes si las expectativas son muchas y los resultados son pobres; son a medias o apenas empiezan a notarse.

A los potosinos les sigue preocupando y les aterra el problema de la inseguridad. No les convence ver solamente a un montón de patrullas y policías haciéndose los turistas, por no decir otra cosa.

“Ya entrados en gasto”, este viernes arranca el jolgorio de la FENAPO 2022.

A muchos potosinos todo se les olvidará, hasta el maldito bicho del Coronavirus. ¡Total! ya que, ¡No pasa nada!

Si se mantiene el nivel de contagios, al 28 de agosto tendremos a 30 mil infectados más y sabrá Dios cuantos muertos más.

¡Ha! eso sí, los últimos enfermos o contagiados; los de esta semana y las 4 que vienen, que ni sueñen en acudir a la FENAPO porque seguro se joderán a otros. Esto, si es que están enterados de que son portadores del virus.

En el San Luis del cambio y en el San Luis del Sí, después del reventón de la Feria, estaremos indefinidamente obligados a reflexionar sobre otras cosas. Obviamente sobre el impacto de la pandemia, la corrupción, el desempleo, la marginación, el aislamiento, la pobreza y la miseria extrema.

Deberemos pensar cuantos potosinos carecen o no tienen acceso a un salario decoroso, a un servicio de salud, a una vivienda digna y al alimento básico. Estaremos obligados a reflexionar con seriedad y objetividad sobre el futuro inmediato y de largo plazo para nuestro estado, pues no todo es fiesta.

A partir de este viernes 5 de agosto, los ojos de algunos cuantos estarán puestos en lo que suceda en la FENAPO 2022 y, – júrenlo que se encargarán de destacarlo y remarcarlo. La intención no será otra más que joder al gobernador y a su gente, ya lo verán. Por nuestra parte, les deseamos éxito.

Hasta pronto

