Y de pronto se volvió importante

TRAZOS Y SOMBRAS

Fernando Díaz de León Cardona

De pronto el municipio de Villa de Reyes se volvió atractivo. El pueblo polvoriento y bicicletero que conocemos se erige hoy como centro de atención para las grandes inversiones. Esa condición, desafortunadamente, ha generado corrupción en sus gobiernos hasta convertirlo en un atractivo para las ambiciones de muchos, incluso, para que el crimen organizado se asiente.

PAN-PRI-PRD-PCP y PVEM se han disputado ese territorio por la importancia que representa su zona industrial. Años atrás, los líderes del SUTERM, decían que el crecimiento tenía un costo social. Desde luego que lo argumentaban para justificar el enorme e irresponsable consumo de agua de una planta Termoeléctrica que fue instalada por un capricho político para favorecer a otras entidades del Bajío.

La Termoeléctrica se proyecto para construir 4 unidades que generarían un millón 200 mil kvs, sin embargo, con el tiempo solo se quedó en dos unidades. Comenzó con la perforación de 8 pozos hasta llegar a los 36, condición que contribuyó al abatimiento de los mantos acuíferos de la región no solo de Villa de Reyes, sino de comunidades como Ojo Caliente y Santa María del Rio.

Los líderes de la época presumían que la Termo generaría miles de empleos. En efecto, no fueron miles, pero si cientos mientras se construyó. Ya luego si acaso 36 trabajadores sindicalizados operaban la central abastecedora de energía que se interconecto con Querétaro y Guanajuato, sin ningún beneficio para San Luis Potosí. En iguales circunstancias llegó a operar la Productora Nacional de Papel Destintado PRONAPADE que, junto con la Termoeléctrica terminaron por consumir el agua sin que ninguna autoridad federal metiera orden.

Durante el gobierno de Fernando Toranzo y luego con Juan Manuel Carreras se abrieron grandes expectativas para Villa de Reyes. Muchas empresas mostraron su interés en invertir, y, – obvio, algunos hicieron jugosos negocios, principalmente desarrolladores inmobiliarios potosinos y foráneos en Villa de Pozos, en Villa de Reyes y en Santa María del Rio.

La más grande apuesta fue la construcción de la frustrada construcción de la planta Ford. Afortunadamente no todo se perdió. Finalmente, el gobierno de Ricardo Gallardo vendió el terreno que se había donado a los gringos a una empresa que pronto anunciará su llegada. Y así, como ese espacio, otras trasnacionales llegarán a un sitio convertido política y electoralmente estratégico.

Solo esperemos que no se les ocurra traerse a la empresa cervecera que anunció el secretario de Economía porque así les irá. No olvidemos que el mismísimo presidente de la República le negó el funcionamiento a este tipo de empresas en Baja California y, – las que hay en Nuevo León y Zacatecas, son un dolor de cabeza para los gobiernos que no saben que hacer ante la falta de agua para sus poblaciones.

ENTRE SOMBRAS

Si algún funcionario del actual gobierno ha mostrado lealtad y compromiso con los Gallardo, no de ahora, sino desde hace muchos años, es justamente Emanuel Ramos Hernández, actual Secretario de Ecología y Gestión Ambiental.

Después de la presunta evaluación hecha a los servidores públicos, sobran quienes se han ensañado con Emanuel, al grado que ya prácticamente lo quieren borrar del gabinete augurándole su salida para esta semana.

Si alguien es disciplinado, discreto e institucional, es justamente Ramos Hernández. Si las críticas en torno a su trabajo son producto de filtraciones y comentarios mal intencionados o de mala leche solo no olviden lo que guarda en su morral.

