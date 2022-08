Y aquello fue un estercolero de MORENA.

Toño Martinez

Para que hasta el mismo dirigente nacional de MORENA Mario Delgado Carrillo se haya asustado del estercolero en que se convirtió la elección de Delegados al Congreso Nacional de su partido Movimiento de Regeración Nacional que será en Septiembre, y señalar que podría impugnar aquellos distritos ( ¿los 300?)

dónde se elegirían los 3000 representantes, demuestra que ese partido está a años luz de pasar del pandillerismo y tribus canivalescas a convertirse en una opción politica sería y real para los mexicanos.

Por todos los puntos cardinales de la geografía mexicana las votaciones del sábado y domingo anteriores fueron campos de batalla de lucha libre, box, kim boxer, desgreñadas, mentadas, asalto a urnas y hasta piromaniácos aparecieron que dejaron escombros en el lugar donde estuvieron la urnas.

Los acarreos, donativos, despensas y hasta amenazas de ” si no vas votar y no lo haces por fulano te vamos a quitar las becas” fueron la constante en cualquier lugar.

Muy pocos distritos pudieron cumplir más o menos en orden la votación de delegados.

Se imaginan? el humor conque amaneció el inquilino del Palacio Nacional ( léase Andrés Manuel López Obrador) al ver que su engendro político, MORENA se está aplicando el politicidio. Aunque tampoco le importa mucho porque MORENA cumplió el propósito de llevarlo al poder y ahora de muy poco le sirve. Él es él y punto.

Desde antes del proceso ya estaba manchado.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)

tenía ya 49 impugnaciones contra la convocatoria al 3er Congreso Nacional de MORENA que comienza con la elección de congrecistas, casi todas por el rasurado del padrón interno de militantes que elimino a morenistas fundadores de listas distritales, y a figuras destacadas, para impedir que participaran y dejar solo a militantes manipulables para apoyar a quien los dirigentes les indicaron.

El proceso debió haberse celebrado estatutariamente desde el 2018 pero por la pandemia de COVID lo pospusieron y únicamente en Diciembre del 2020 el Congreso morenistas renovo al presidente y Secretaria General que son precisamente Mario Delgado Carrillo y Citlalic Hernández dejando vacías todas las demás secretarías.

Claro, tratando de justificar el desastre, Delgado Carrillo salió con una de sus clásicas excusas que ni su círculo cercano cree, como esa de ” hubo infiltrados de otros partidos para echar a perder la ejecución”. Por favor, sus huestes no necesitaban “Caballos de Troya”, son autosuficientes para los zafarranchos.

Así, queda en el aire el Congreso Nacional de Septiembre para que puedan contar con el órgano deliberativo que entre otras cosas tendrá en su facultad elegir candidatos a los procesos electorales del 2O24, entre ellos para presidente de la República o sea, el sustituto de Andrés Manuel.

Ojalá la mala copia de Benito Juárez, Simón Bolivar, Lénin,Abraham Lincoln, Fidel Castro y hasta de Donald Trump.- entiéndase López Obrador – no se haya acabado antes al país.

