Xochitl da vuelta a la tortilla.

CAMINANTE

Toño Martinez

Si tan solo en 60 días Xochitl Gálvez fue capaz de aglutinar a millones de personas para levantar el desánimo perdido y reasignación por recuperar al país de la división, el odio, el espejismo de un humanismo tendencioso y hundido en complicidades de violencia, que no podrá hacer para devolver la esperanza de lograr ese cambio anhelado.

La oaxaqueña le dió vuelta a la tortilla de la democracia manipulada y si tan solo para recibir la constancia como responsable de construir o encabezar el Frente Amplio por México, que sería un evento interno del Frente Amplio de Oposición, reunio a miles de personas de toda condicion social, pensamiento, ideología y filosofía, sin acarreo, sin importar amenazas, acosos, sin miedo a la guerra sucia le acompañaron en el emblematico Ángel de la Independencia no hay duda de que el escenario ya no es propiedad de la 4T.

Xochitl se vio, no es producto de mercadotecnia publicitaria sino una mujer de la gente que en su mensaje ofrece restañar aquello que en cinco años a dañado el gobierno de la llamada cuarta transformación como es sobre todo la unidad nacional y las instituciones; con Xochitl se repite la historia que hace 6 años le dió la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador: el hartazgo de la gente de las mentiras, la corrupción, las desigualdades sociales, la miseria y falla de servicios en educación, salud, infraestructura, con la gran diferencia de que todos aquellos lastres sociales se fraguaron durante por lo menos 7 u 8 décadas de hegemonía de un solo partido, el PRI, y la ayudadita del PAN y en menor escala el PRD que sin embargo dejaron legados que han sido la cohesión de la República.

En cambio con López Obrador bastaron apenas 5 años para desbaratar esos valores e inventar presunta justicia social en favor de los ricos con programas asistenciales que demuestran en la realidad poca ayuda porque el dinero que regala se estrella con que no alcanza para comprar la canasta básica y mucho menos cubrir servicio médico y medicinas, pagar la luz y el agua.

Encima a permitido que la delincuencia llegue a niveles horrendod en criminalidad, homicidios, secuestros, desapariciones, feminicidios, asaltos en carreteras calles y extorsiones.

Xochitl se convierte por todo ello y más en la esperanza de terminar con esta etapa negra para los mexicanos

Claro que para ganarle al dinero que por toneladas gasten las corcholtas de López Obrador en pasearse por todo el país y su y berborrea exaltada que todavía seduce s muchos mexicanos falta afinar las estrategias y logística pero de que puede Xochitl hacer el milagro electoral puede.

Conseguirá también suplir a funcionarios talentosos pero sumisos de la 4T incapaces de aportar sus ideas, por como dijo, gente ” que no sea huevona, ratera ni pendeja”.

acto donde recibió la constancia como responsable del Frente Amplio por México, sin evidente acarreo, sin importar amenazas, amagos ni las andanadas de ataques desde las mañaneras y con poco tiempo de en comparación con lo que llevan promocionando sus aspiraciones las” corcholatas”

