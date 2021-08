Van sobre la migaja

Como dicen en el rancho. Al presidente del PRI Elías Pecina, ´´lo traen jodido, de la cola y lo quieren agarrar de los tanates´´ para que responda al hecho de haber desistido de continuar con el proceso de impugnación en contra de la elección de gobernador en la que triunfó José Ricardo Gallardo Cardona.

Hasta ahora, el principal argumento utilizado por sus acusadores es que Elías debió haber consultado por lo menos al Consejo Político Estatal su decisión. Lo dicen, y se lo restriegan en la cara como si cuando se formo la coalición PRI-PAN-PRD se hubiese consultado o consensado, no mamen.

Al presidente del PRI, lo menos que le han dicho es que es un traidor y un dirigente que actúa bajo la sombra del gobernador JM Carreras, ¡Cual no! – Con indiferencia anunciada el todavía mandatario ha dicho que es un asunto del partido y no de él. ¡Que les extraña! si el Güero siempre fue así de comodito y nadie se atrevió a decírselo.

De que el aún gobernador no está dispuesto a cargar con la pesada cruz, pues visto está. Ya hace tiempo lo dijimos, Carreras ya no quiere queso sino salir de la ratonera en la que se metió. La coalición ´´Sí por San Luis Potosí´´ nació muerta y su destino será el sepulcro porque ni estira ni da para más. Si a los priistas nunca se les consultó de la Coalición, ¿Por qué ahora debería hacerse?

Claro está que, después de la jauja o la fortuna a los priistas les cayó la desgracia. Por un lado, muchos operadores, intelectuales y líderes chafas andan como descabezados, catatónicos y todavía no les cae el veinte de que todo se perdió. Los panistas andan desatados y le advierten a Galindo que por ellos ganó, de manera tal que pelean posiciones en el Ayuntamiento de la capital.

En verdad yo no sé qué va a hacer el pobre de Enrique Galindo, para cumplir con tanto compromiso de campaña. Priistas, panistas, perredistas y conciencistas buscan desquiciada y desesperadamente acomodarse en la siguiente administración municipal. El problema es que ¡No van a caber!

Xavier Nava no solo hizo un mal gobierno y abultó la nómina sin impunidad alguna, sino que dejará deuda y pasivos sin resolver, de modo que no habrá dinero para más plazas y más sueldos, a menos que el Ayuntamiento en su compromiso, – digamos, ya no de hacer buenas obras sino por lo menos brindar los servicios públicos básicos a la ciudad cumpla como debe ser.

En calidad de mientras, al presidente del tricolor ya lo hicieron chucho del mal y sobre él descargan toda su ira esos grupúsculos del PRI que intentarán quedarse con las minucias para apoderarse del partido. Sin futuro alguno en la Coalición ´´Sí por San Luis Potosí´´, para ellos el partido representa un refugio y esperanza de chantaje en el mediano y largo plazo.

De que la decisión de Elías Pesina no fue una determinación unilateral, por supuesto que no lo fue. En su momento la dirigencia del PAN y el propio gobernador Juan Manuel Carreras fueron oportunamente enterados. Un presidente de partido no se manda solo, – no teniendo a un gobernador emanado del mismo instituto político.

De que Juan Manuel Carreras era el primer priista del estado, – pues sí, – si lo fue, y ahora en el ocaso de su gobierno no puede deslindarse de un partido que lo encumbró y le concedió la gloria por lo menos 5 años. Juan Manuel nunca reconocerá que perdió, pero esta vez, lo menos que debe hacer, es no ser desleal con su amigo.

Carreras debe salir y dar la cara para decir ´´´la decisión fue por San Luis´´, aunque en el fondo haya sido para tratar de salvar el pellejo, ¿o no?

ENTRE PARENTESIS

A partir de mañana, los censores y desvaídos enemigos de Ricardo Gallardo Cardona intentarán sembrar la duda y el caos, diciendo que el gobernador electo perdió o que dejó de gozar el fuero constitucional y que por lo tanto de aquí al 26 de septiembre estará en una especie de limbo legal. Ténganlo por seguro que Gallardo no se embriagará, no se esconderá ni se meterá a llorar en un cuarto oscuro como otros lo hicieron cuando perdieron.

