Truco electorero y distractor, intento de Augusto López por llevarse el agua de la Huasteca.

– Está equivocado si piensa que lo dejaremos: CIOAC

Toño Martínez

Se equivoca rotundamente el Secretario de Gobernación Adan Agusto López si piensa que caeremos en su Maquiavelismo electorero e intento de distraernos de los grandes males de país provocados por el fallido gobierno de la que llaman cuarta transformación, al retomar el proyecto de llevarse el agua de la Huasteca a Monterrey porque eso jamás lo permitiremos advirtió el coordinador estatal de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos ( CIOAC) Pedro González Gómez.

Si ese señor busca ganar votos en Nuevo León porque esa es su tirada al hablar del plan ” Pánuco al Norte” que consiste en bombear agua del río Pánuco, del Tampaón, Moctezuma y otros, mejor que les de la de Tabasco su estado, dónde abunda y dejé de hablar tatugadas, agregó.

La Huasteca y hablo de la potosina, veracruzana y tamaulipeca padece sequía desde hace como diez años y lo irónico es que tenemos ríos que aunque también pierden volumen en el estiaje, con obras hidráulicas como represas para retener el líquido resolverían esa carestía para asegurar producción de alimentos y resolver necesidades domésticas; pero eso el gobierno federal no lo ve o se hace como el Tío Lolo.

Extraer el agua de la región para enviarla al Norte no solo afectaría los ríos sino los mantos freaticos que suministran agua a poblaciones rurales por medio de pozos y manantiales, y eso sería un desastre indico González Gómez.

Un ejemplo refirió González Gómez, sería el sistema hidráulico de ” El Peñon” que abastece a unas 50 mil familias del Municipio de Ébano; la succión del agua lo secaría.

Sepan que si el secretario de Gobernación piensa en serio en el proyecto absurdo de llevarse el agua a Monterrey. encontrara unidos a los productores de San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz para impedirlo reitero.

Yo insisto en que en lugar de que el gobierno federal siga haciendo campañas electoreras, que use ese dinero para construir presas, represas y obras hidráulicas en el país.

Pedro González señaló que hablar del tema a lo tonto como Adán Augusto, no va a esconder la povorosa inseguridad, violencia, hambre, pobreza y el fallido sistema de salud y desempleo que aumentan en perjuicio de los más jodidos, concluyó.

