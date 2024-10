Tres de tres: 1) PRI en caída libre; 2) Gerardo Sánchez y el riesgo de salida de caballo fino y llegada de burro viejo 3) San Luis no es propiedad de Gallardo.

Toño Martinez

UN DIA si, y otro también, el Partido Revolucionario Institucional pierde vertiginosamente su presencia política y militancia en San Luis Potosí, porque esta visto que las tácticas que aplica su dirigente estatal Sara Rocha Medina, no son las adecuadas y no sabe canalizar la enjundia de sus estrategias para mantener la conexión, sacudir la conciencia ideológica de los remanentes de aquellos tiempos de gloria tricolor y sobre todo actualizarse en las nuevas formas de hacer política.

Las dos más recientes fugas del PRI, la de Clara María Castro Jonguitud, alcaldesa recién estrenada de Axtla de Terrazas, aquella que ganó por un voto de diferencia las elecciones del 2 de Junio, triunfo singular que el PRI festinó pero que nunca la respaldó en los momentos críticos al nivel que requería, haciéndola presa fácil del Partido Verde Ecologista para seducirla, y eso es un golpe directo al despistado liderazgo de Rocha Medina.

Junto con Clara, colgó los tenis tricolores y se puso los verdes la diputada Bernarda Reyes Hernández cuya escencia indígena influye entre los pueblos originarios, y ni el intento para retenerla evitó que se fuera y es otro derechazo a la mandibula del PRI

¿Quienes siguen en la migración del tricolor?. Se corren apuestas que será el popular alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos con quién Sara Rocha trae pleito a 12 rounds.

****

GERARDO Sánchez Zumaya el huasteco que está moviendo las redes sociales con su proyecto para buscar la candidatura a Gobernador de San Luis Potosí en 2027 , esta corriendo el riesgo de protagonizar el dicho aquel de » Salida de caballo fino y llegada de burro viejo» si no modera sus ímpetus y pone en orden su plan.

Entre las cualidades de Sánchez Zumaya para conectar con la gente están, su imagen joven de ideas frescas y de exitoso hombre de negocios que comparte sus experiencias; ser un hombre de dinero, y personalidad generosa para apoyar a emprendedores con financiamiento para iniciar un negocio sustentable; la disponibilidad para ayudar a la gente a resolver necesidades cotidianas que abandonan gobiernos locales o el Estado, utilizar un lenguaje coloquial que le produce empatía.

Obvio que como en cualquier inicio de cualquier iniciativa política, no selecciona a quien se quiera sumar a su aspiración y acepta sin remilgos de todo. De eso se están aprovechando políticos fracasados ambiciosos de poder, gente que navega con bandera del servicio social falsa porque los mueve pegarse a su luz para satisfacer ambiciones personales y cuya presencia le hará más daño que beneficio.

Es ahí donde Gerardo Sánchez tiene que comenzar a depurar poco a poco porque lo mismo solo utilizarían su imagen para proyectarse que lo podrían traicionar en la primera oportunidad.

Debe ademas recordar que el dinero no siempre sirve para comprar voluntades y nunca será suficiente por mas que haya capital para sostener el ritmo de gasto que lleva.

******

SAN LUIS Potosí, Gobernador Ricardo Gallardo no es propiedad de ningún político, de ningún partido ni de aventureros de mentalidad trastocada que quieran considerarlo como su feudo particular para hacer lo que les pegue en gana.

Es un territorio de gente libre, donde es la población la parte más importante que le da soporte y organización.

El gobierno tiene la función de tutelar los derechos, seguridad y políticas para todos, desarrollo pero siempre con la participación social.

Por eso, es un error atentatorio de su libertad de elección y desición. que venga a imponer el color verde de su partido a la infraestructura pública y en el colmo hasta en las escuelas y programas oficiales.

Eso nada tiene que ver con una buena gobernanza no se le olvide.