Tras una reunión privada con Rosa Icela, Ruth González rechazó la postulación.

Tony Falsario
De manera sorpresiva la tarde de este sábado, tras una reunión prolongada con Rosa Iscela, Ruth González rechazó su postulación sacudiendo al mundo político potosino y nacional.
Se filtró que en el encuentro que duró más de dos horas, Rosa le dijo a
Ruth que por órdenes de arriba había sido postulada como Embajadora mexicana para La Patagonia pero la legisladora se mantuvo firme en su decisión de no aceptar.
Mientras tanto Rita, hermana de Rosa, hacía changuitos con los dedos y rezaba para que Ruth se fuera pero nada. Tuvo que cancelar el fiestón que había preparado
INOCENTE PALOMITA QUE TE DEJASTE ENGAÑAR.