TecNM campus Valles forja solo profesionales de excelencia.

– Egresados tienen gran demanda en industrias avanzadas y productivas.

Toño Martinez

Argelia del Carmen

Una de las instituciones de educación superior que se a convertido en crisol de profesionistas de excelencia es el Instituto Nacional Tecnológico (TecNM) campus Valles, por su constante innovación en la enseñanza, lo cual se refleja en la demanda de mano de obra calificada egresada del plantel que registran empresas nacionales y transnacionales que están transformando al Mundo desde nuestro país y fuera de el

Con una población estudiantil de 2,500 alumnos que cursan los programas de Ingeniería Industrial, Ingeniería Agronómica , Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Industria Alimentaria e Ingeniería Ambiental, el Tecnológico no solo cuenta con docentes rigurosamente seleccionados sino en constante actualización.

A nivel nacional el TecNM cuenta con 254 campus y 600 mil alumnos que lo convierte en el sistema de educación tecnológica más grande e importante de América Latina señaló el director del plantel ingeniero Héctor Aguilar Ponce durante una entrevista temática.

Dijo sobre la importancia del TecNM que 4 de cada diez ingenieros son egresados del instituto lo cual refuerza su prestigio educativo

Aguilar Ponce destacó el caso sorprendente de la carrera de Ingeniería Agropecuaria; ” tras haber desaparecido de su curricula no obstante que en sus inicios la escuela nació como Instituto Tecnológico Agropecuario ( ITA) logramos rescatarla y a tenido tan extraordinaria respuesta en inscripciones; que el año 202O se formó un primer grupo; en 2021 ya eran dos y el 2022 llegamos a tres pero este ciclo tenemos 160 solicitudes de inscripción superando la capacidad instalada del plantel para admitir el total y hacemos gestiones para que nos autoricen la construcción de mas aulas.”.

Atribuyó el interés por agronomía al potencial productivo primario de la región que demanda profesionales con preparación no solo en atención de la ganadería y agricultura sino que asesoren en las cadenas de administración y comercialización para su desarrollo.

En el campus Valles han estado estudiantes de otros países capacitándose ya que además el equipo de investigación en materia agropecuaria y otras carreras es de última tecnología.

Dijo que en charlas con directivos del ingenio ” Plan de Ayala” coincidieron en la importancia de que estudiantes se incorporen a la industria para conocer los componentes del procesamiento de la caña y producción de azúcar.

Por otra parte, el ingeniero Héctor Aguilar Ponce refirió que gracias a la tecnología de la información cuentan con dos grupos, uno en Ingeniería Industrial y ptro.en Ingeniería en Gestión Empresarial que reciben clases en línea y acuden únicamente los sábados a actividades presenciales.

En el área de investigación el TecNM a desarrollado magníficos procesos relacionado con la producción agropecuaria, medio ambiente, aprovechamiento de productos de temporada de la region para su industrialización e incluso exploran sobre plantas medicinales para elaborar alimentos y medicamentos cien por cuento saludables.

Menciono que un servicio complementario que manejan es la enseñanza del inglés, ya que la lengua inglesa se convirtió en un requisito para ingresar a empresas de proyeccion mundial, dónde los formatos de contratación vienen en inglés.

Finalmente, el ingeniero Héctor Aguilar Ponce destacó la preferencia de profesionales egresados del TecNM en industrias de San Luis Potosí como la BMW, Mabe y otras del campo alimentario de Querétaro, las de Guanajuato, Guadalajara y Nuevo León – hay solicitudes para la contratación en Tesla- porque un agregado a la competitividad y talento de los jóvenes del Tec. Es que se distinguen por su elevada responsabilidad y entrega laboral.

