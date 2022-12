Somos como tú, solo con capacidades diferentes pero muy felices: somos los Seres Down.

CAMiNANTE

Toño Martínez

Con una sonrisa.que ilumino sus ojos rasgados y sus caritas llenas de candor e ingenuidad, los niños que contestaron el saludo de quienes los observábamos en aquel parque donde sus padres y psicólogas en educación especial los llevaron para un evento conmemorativo de su estatus produjeron en mi una oleada de emociones y una voragine de reflexiones sobre la condición humana.

Eran niños y algunos adultos que habían sido seleccionados por el Creador para dotarlos de un cromosoma extra, el 21 que si bien es cierto alteró algunas de sus funciones psicomotoras y capacidad cognitiva, los proveyó en cambio de cualidades y dones para vivir con amor, sin malicia e irradiar serenidad y felicidad.

Eran niños con Sindrome de Down.

Sus gestos y sonrisa parecían decirme: ” Miranos somos como tu, también disfrutamos las cosas bellas de la naturaleza y de la vida como los colores, la musica y las mascotas. Podemos realizar diversas actividades de los ” normales”, y los impedimentos en relación con las personas comunes Dios o la evolución los suplieron con una coraza contra las emociones negativas que sufren muchos regulares; no somos capaces de odiar, engañar, mentir, ambicionar, destruir ni hacer daño. No vivimos preocupados por el tiempo ni por el consumismo; si

hacemos berrinches como cualquiera en un segundo se nos pasa, y en nuestro mundo la tristeza es muy rara.

Estamos en un plano de paz y calma, no tenemos fronteras para dar amor del que nos sobra.

Dicen que somos seres indigo con una misión especial para que la humanidad recobre la esperanza y pueda edificar un nuevo orden mundial

No sabemos, solo que estamos aquí como parte de esta sociedad y no por habitar en un universo muy propio nos tienen que ver como extraños o con curiosidad.

Nuestro mundo no lo cambiamos por el de ustedes, somos los Seres Down.

Entendí su mensaje y comprendí cuántas enseñanzas nos legan.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...