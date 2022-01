SLP no necesita un mártir

Por: Fernando Diaz de León Cardona

En los últimos días se ha incrementado de manera exponencial el número de voces que se pronuncian por el encarcelamiento del exalcalde Xavier Nava Palacios y de varios de sus excolaboradores, esto, como resultado de los excesos y pillerías cometidas durante la administración 2018-2021.

Al gobernador Ricardo Gallardo Cardona, a algunos de sus colaboradores, a uno que otro diputado en funciones, a periodistas afines, a ciudadanos comunes y luchadoras sociales ganas no les faltan. En mi opinión personalísima no le veo el caso ni sentido alguno enviar a XNP a prisión.

Y no por lo que representa este muchacho en el extinto y desarticulado Frente Cívico Potosino, sino porque ¿a quien se le podría ocurrir victimizarlo o crear un mártir que de eso pide su limosna? De entrada, el presidente AMLO no lo vería bien y además brincarían grupúsculos o los seudo intelectuales de siempre solo con el fin de desestabilizar.

Meter a la cárcel a Xavier Nava no es en este momento conveniente ni políticamente prudente. No debe ser una prioridad. Ya con los 18 años de inhabilitación para ocupar un cargo público es suficiente para sepultar su locochona y atropellada carrera política.

En todo caso, elementos para procesar a exfuncionarios municipales existen. Es cuestión de que el presidente municipal actual, Enrique Galindo Ceballos se decida a nutrir las carpetas de investigación en contra de por lo menos 5 exempleados cercanos a al exalcalde capitalino y se impongan sanciones ejemplares.

En el ámbito estatal, la precipitante central del discurso en campaña de Ricardo Gallardo Cardona fue combatir y castigar la corrupción. ¿Qué es lo que se espera para actuar?, se ignora, solo él y fiscal general del Estado lo saben, pero de que hay elementos suficientes para vincular a proceso penal a por lo menos 6 ex funcionarios de la SSA, la CEA, SEDUVOP y el COBACH los hay.

ENTRE PARENTESIS

Bastaron 100 días de gobierno para que por lo menos 4 o 5 funcionarios de la administración estatal prepararan maletas por su ineficiencia, huevonez y simulación. Muchos ignoran que Gallardo es un tractor para el trabajo y por lo que ya se advierte, serán muy pocos los que le aguanten el paso. Yo insisto, hombres como Gallardo le hacen falta al gobernador.

No van a caber. – Toda la semana, desde temprana hora, en días festivos y descansos obligatorios, el área de prensa de la secretaria de Seguridad Pública del Estado SSPE no deja de enviar información de los operativos realizados, de la detención de narcomenudistas rabones, raterillos de barrio o colonia, atracadores o desvalijadores de autos, golpeadores de parejas, abusadores sexuales y otras linduras. ¿A dónde los están metiendo? Quien sabe. El CERESO no da para más y tampoco hay espacio para los peces gordos que siguen actuando en la impunidad o con la complicidad de las policías.

Chulada de cena. – Dirán los defensores de los derechos humanos que los reos que tuvieron una cena de navidad y año nuevo de lujo se la merecían y que fue un acto humanitario. Esos que usted vio en las fotos, con platillos y bebidas calientitas, no dude que fueron los que lo asaltaron en el cajero, le despojaron con violencia su auto o su cartera, los que se metieron a su casa a robar, el que violo a su hija, el que le dio el cristalazo a su negocio, el que lo defraudo o le robo su patrimonio. No cabe duda de que las cosas han cambiado.

Estilo peculiar. – Es obvio que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona le ha impreso un estilo muy propio al ejercicio del poder, como debe ser. El Pollo va bien. Muchos le apuestan al error y desearían que le fuera mal. Si Ricardo se mantiene firme, hace las cosas bien y no se equivoca San Luis Potosí tendrá futuro y será otro. Solo apostemos a que no se apunte mal en 2024 porque así nos ira. Creo que su mejor alternativa se llama Marcelo Ebrard.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...