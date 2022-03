Si AMLO dice si…a tragar pinole

Por: Fernando Diaz de León Cardona

El gobierno federal y algunos estados de la región Centro Occidente con tradición migratoria, les ha dado últimamente por presumir como logro suyo la llegada de remesas o dólares que cientos de miles de mexicanos radicados en los Estados Unidos de Norteamérica envían a sus pueblos de origen.

Estados como Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Durango y por supuesto San Luis Potosí, registran una tradición migratoria centenaria.

Son los estados que más dólares reciben y no por obra y gracia de los gobiernos federal y estatales, sino simplemente porque en sus estados de origen no tuvieron mejores oportunidades de empleo e ingreso.

Programas como el 3X1 que se implementaron en varias entidades del país fueron desapareciendo gradualmente. Hubo organizaciones de mexicanos radicados en Norteamérica que propusieron invertir para obras de infraestructura en sus localidades.

Ellos, aportaban un dólar y el gobierno federal, los estatales y municipales le metían otro, sin embargo, eso se fue perdiendo.

Desde luego que lo dólares que llegan a las entidades, a los municipios y sus comunidades, se han convertido en motor de su propia economía, pero de eso que los presidentes municipales, los gobernadores o el propio presidente de

la Republica presuman que son logros suyos o de sus instituciones es algo presuntuoso y una vil mentira.

ENTRE SOMBRAS

¿En verdad habrá potosinos bien o mal nacidos dispuestos o resueltos a negarles el agua a los Regiomontanos? Puesto en perspectiva, si…si los hay.

No obstante que una gran parte del afluente del Rio Tampaon va al Rio Panuco y esta se vierte y se pierde en el Golfo de México, la controversia arrecio este fin de semana.

En principio, se debe aclarar puntualmente si es o no facultad de los estados y municipios el uso y aprovechamiento de aguas nacionales. Si no está dentro de las atribuciones locales, no se les puede negar el vital líquido. Argumentar que somos un estado libre y soberano, ese es otro tema.

No se les puede negar el agua a los cerca de 5 millones de habitantes que residen en Monterrey, incluyendo a las decenas de miles de potosinos que desde hace muchos años tuvieron que emigrar para buscar mejores oportunidades de trabajo que San Luis Potosí no les pudo ni ahora les puede ofrecer.

Claro que, si el proyecto Monterrey VI, tiene entre otros fines llevar a cabo maniobras para el Fracking o para favorecer a productores privilegiados de Tamaulipas o Nuevo León pues no. Mucho menos el que San Luis Potosí tenga meterle lana en el ducto de casi 380 kilómetros que se requiere.

En todo caso, eso lo debería absorber la federación y el estado norteño y no nosotros.

Aquí lo cierto, es que el gobierno federal no ha fijado una postura y, en el momento en que el presidente AMLO asumiera una posición política favorable para los Regios, pues no quedara de otra que tragar pinole sin poder chiflar.

Hasta pronto

Me gusta esto: Me gusta Cargando...