Seis municipios de la Huasteca bajo riesgo por desbordamiento del rio Moctezuma.

Toño Martinez

Seis municipios de la Huasteca Potosina más otros tantos de Veracruz y Queretaro están en alerta por el riesgo de desbordamiento del rio Moctezuma alimentado por la presa Zimapán del estado de Hidalgo que se encuentra a unos metros de su capacidad de almacenaje de agua.

Ante tal amenaza habitantes de docenas de poblados, comunidades y ranchos así como productores de ganado, agricultura y citricultores de Tamazunchale, Tampacán, Axtla de Terrazas, Tanquian, Tampamolon y San Vicente en el estado de San Luis Potosí, El Higo y Panuco en Veracruz están en alerta, sobre todo porque no han recibido información suficiente y clara de Protección Civil Estatal ni de la Comisión Nacional del Agua sobre medidas que deban tomar para proteger sus bienes y animales.

La presa Zimapán recibe las aguas de la Ciudad de México que esta sufriendo lluvias históricas al grado que de Enero a Agosto acumuló 662.18 millones de metros cúbicos.

Francamente estamos apanicados porque entre finales de los ochentas y principios de los noventas el rio se desbordó y se ahogaron cientos de reses cabras, cerdos, aves de patio y fauna silvestre, asi como personas cuyas casas ubicadas cerca de las orillas del afluente fueron atrasadas por la corriente en toda la zona señaló el ganadero y citricultor profesor Adalberto Trejo Azuara.

En el caso actual si el agua rebasara el vaso de captacion amenazaría con inundar también 13 colonias de Querétaro.

Urge que alguna autoridad nos oriente sobre las condiciones del rio que en estos momentos presenta un caudal ordinario pero la amenaza proviene de la presa Zimapan reitero Trejo Azuara.