Se fue Lugardo Ávila del PAN y con el más de 60.

-Fue militante por 35 años pero la corrupción lo decepcionó.

Toño Martinez

Tras 35 años de militancia en el Partido Acción Nacional (PAN) Lugardo Ávila Alcalá renuncio y gon el más de 60 personas entre familiares y amigos, decepcionado por la corrupción, impunidad y traición de dirigentes a los ideales del albiazul.

El ex secretario general del Comité Municipal del PAN en Ciudad Valles, y con más de 12 años de promover la afiliacion, activista de luchas políticas que lo llevaron a participar en manifestaciones, plantones y protestas defendiendo triunfos de candidatos panistas arrebatados por las triquiñuelas del poder política que domino por mucho tiempo, Ávila Alcalá se negó a continuar como militante porque ” fue pan con lo mismo”, es decir el partido cayó en manos de grupos de intereses muy distintos a su mistica, solo unos cuántos se repartían candidaturas, usaban a los demás como relleno y y en el colmo llegaron a postular a priistas hasta para puestos directivos.

Era lo mismo a nivel local que a nivel nacional, señaló, como paso comñ Vicente Fox y Felipe Calderón Hinojosa ex presidentes de la República que le dieron la espalda a Josefina Vázquez Mota electa democráticamente candidata a presidenta de México, en el.PAN, y descaradamente apoyaron a Enrique Peña Nieto del PRI

En Valles paso y pasa lo mismo porque encumbran a priistas empanizados y mandan al diablo a panistas capaces y con trayectoria probada de servicios, expreso Lugardo Ávila.

El PAN ahora es solo un remedio de lo que fue y mandaron los ideales de Manuel Gómez Mirin y otros ilustres fundadores al caño.

Al PAN igual que a los partidos de la oposición los corrioe ambición, por eso atacan los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador porque todo el dinero que reparte se lo robaban ellos.

Son delincuentes de cuello negro o bejo, no blanco.

Por eso, ahora sin partido, Lugardo Ávila Alcalá recomienda a los ciudadanos que no se dejen engañar por la publicidad del PAN y sus aspirantes, tampoco de sus aliados en las elecciones del 2024m Razonen, fíjense bien.poe quien votar y destierren a los corruptos de siempre.

Share this: Twitter

Facebook